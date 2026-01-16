Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Wout van Aert rijdt dit jaar opnieuw de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Na een afwezigheid van enkele jaren keert Van Aert terug naar zijn geliefde Italië.

Na vier deelnames waarin hij twee keer derde werd, won en als vierde net naast het podium viel, besliste Wout van Aert om na 2021 de Strade Bianche links te laten liggen. Hij gaf de voorkeur aan een stage.

Ook Milaan-Sanremo reed Van Aert in 2024 en 2025 niet. Nochtans eindigde hij in vijf deelnames altijd in de top tien, drie keer stond hij op het podium. In 2020 won Van Aert ook Milaan-Sanremo zijn enige zege in een monument.

Van Aert wilde Italiaanse koersen niet meer missen

In 2026 staan de twee koersen, net als Tirreno-Adriatico, opnieuw het programma van Van Aert. Want hij wilde ze niet voor de rest van zijn carrière missen. Maar toch sloeg hij ze de voorbije jaren wel over.

De voorbije twee seizoenen gaf Van Aert de voorkeur aan een hoogtestage in maart. "Omdat die stage me misschien 1 procent winst kon opleveren", zegt Van Aert bij De Standaard.

Door ritzege in de Giro terug naar Strade Bianche

In 2024 veranderde het parcours van de Strade Bianche ook stevig. Van 184 kilometer ging het naar 215 kilometer en kwamen er nog eens 500 hoogtemeters bij, tot meer dan 3600 in totaal.



Van Aert dacht dan ook dat de Strade te zwaar was geworden voor hem. "Maar na mijn overwinning in Siena tijdens de afgelopen Giro besefte ik dat het daarin niet alleen om klimmen draait."