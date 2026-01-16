Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen
Foto: © photonews

Wout van Aert rijdt dit jaar opnieuw de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Na een afwezigheid van enkele jaren keert Van Aert terug naar zijn geliefde Italië.

Na vier deelnames waarin hij twee keer derde werd, won en als vierde net naast het podium viel, besliste Wout van Aert om na 2021 de Strade Bianche links te laten liggen. Hij gaf de voorkeur aan een stage. 

Ook Milaan-Sanremo reed Van Aert in 2024 en 2025 niet. Nochtans eindigde hij in vijf deelnames altijd in de top tien, drie keer stond hij op het podium. In 2020 won Van Aert ook Milaan-Sanremo zijn enige zege in een monument. 

Van Aert wilde Italiaanse koersen niet meer missen

In 2026 staan de twee koersen, net als Tirreno-Adriatico, opnieuw het programma van Van Aert. Want hij wilde ze niet voor de rest van zijn carrière missen. Maar toch sloeg hij ze de voorbije jaren wel over.

De voorbije twee seizoenen gaf Van Aert de voorkeur aan een hoogtestage in maart. "Omdat die stage me misschien 1 procent winst kon opleveren", zegt Van Aert bij De Standaard. 

Door ritzege in de Giro terug naar Strade Bianche

In 2024 veranderde het parcours van de Strade Bianche ook stevig. Van 184 kilometer ging het naar 215 kilometer en kwamen er nog eens 500 hoogtemeters bij, tot meer dan 3600 in totaal. 

Lees ook... Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert dacht dan ook dat de Strade te zwaar was geworden voor hem. "Maar na mijn overwinning in Siena tijdens de afgelopen Giro besefte ik dat het daarin niet alleen om klimmen draait."

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

09:00
📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

18:00
🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

08:00
📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

07:30
Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

07:00
Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door

16:00
Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

18:30
"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

21:30
"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

20:30
Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

20:00
Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

19:00
Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

17:00
Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

14:00
Andere visie bij Visma dan bij Alpecin: Kielich velt zijn oordeel

16:30
Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

15/01
Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

15/01
Van Empel vroeg haar raad: Marianne Vos geeft meer uitleg

15:00
Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

13:30
Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

10:00
Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

15/01
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

15/01
🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

14/01
Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

14/01
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

14/01
Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

14/01
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

14/01
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

14/01
Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

14/01
Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

14/01
"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

14/01
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

14/01
Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

14/01
Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

14/01
Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

14/01
Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

14/01
📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

14/01

