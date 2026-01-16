Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Bij Visma-Lease a Bike maakte Matthew Brennan (20) vorig seizoen als neoprof veel indruk. Ook Woutv van Aert neemt het jonge toptalent graag op sleeptouw.

Uitstekend eerste profjaar van Brennan

Met twaalf profzeges in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau deed de 20-jarige Matthew Brennan het bijzonder goed. Enkel Tadej Pogacar, Paul Magnier, Isaac Del Toro en Tim Melier wonnen nog meer in 2025.

Al snel werd Brennan, die snel is en ook uit de voeten kan in klassiekers, vergeleken met Wout van Aert. Bij Visma-Lease a Bike zien ze dat echter anders, Brennan heeft andere kwaliteiten en een ander karakter.

Van Aert deelt ervaring met Brennan

Toch is er een link met Van Aert. Vorig seizoen reden ze onder meer de Ronde van Duitsland, Brennan won daar twee etappes. "Wout vindt het heel gaaf dat een jongeman zoals Brennan aan het doorbreken is."

"Het is ook fantastisch om te zien dat iemand met de status van Wout zijn ervaring wil delen met een jonge ploegmakker", zegt Robbert de Groot (Head of Development bij Visma-Lease a Bike) bij Sporza.

Volgens De Groot straalt Brennan op jonge leeftijd al veel maturiteit en rust uit en dat kunnen oudere renners zoals Van Aert wel appreciëren. "Hij weet precies wat hij wil", klinkt het nog.