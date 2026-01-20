De Cauwer ziet nonchalance bij Thibau Nys: "Daardoor heeft Van der Poel zo gereden"

José De Cauwer is vooral bekend van zijn analyses bij wegkoersen. Als Mathieu van der Poel en Thibau Nys het volle pond geven, kunnen ook veldritten hem zeker bekoren.

Samen met Bart Wellens zorgde De Cauwer voor de analyse achteraf bij PlaySports na de Wereldbekermanche veldrijden in Benidorm. Zij deelden de conclusie dat Nys te ver zat toen Van der Poel versnelde. Wellens heeft dit nog eens benadrukt en Thibau Nys gaf na de cross ook al snel toe dat het inderdaad een fout was die hij maakte.

De Cauwer zag een rechtstreeks verband tussen het positioneren van Nys en de heerschappij van Van der Poel. "Het is de fout van Thibau dat Mathieu van der Poel gereden heeft zoals hij gereden heeft. Thibau was een tikkeltje te nonchalant." Het is een vaststelling die ook zorgt voor de bijhorende vraag: wat als Nys meer in de buurt zat?

Uitslag hetzelfde bij betere start Nys

De Cauwer geeft toe dat de hiërarchie dan nog altijd hetzelfde was gebleven. "Had dat iets veranderd aan de uitslag? Ik denk het niet. Je hoopt natuurlijk altijd." Van der Poel en Nys kwamen nu als respectievelijk eerste en tweede over de streep. Dat was meer dan waarschijnlijk ook het geval geweest als Nys een betere start had genomen.

Het is alleen zo dat Van der Poel al heel snel zijn schaapjes op het droge had en enkel moest focussen op het rijden van gelijke rondetijden. Met minder spektakel tot gevolg. "Je kunt de bedenking maken: is het verschil niet groter dan een klein foutje? Voorlopig is dat nog altijd zo. We hopen dat de dag komt dat dit kleine foutje wel het verschil zal zijn."

De Cauwer geniet van Van der Poel

Ook van een dominante prestatie van Van der Poel kan De Cauwer overigens genieten. "Dat is zoals bij Pogacar. Sommige mensen hebben het er moeilijker mee, maar voor mij blijft dit kunst. Wat wil je nu, dat Van der Poel minder snel gaat rijden opdat we meer spektakel zouden krijgen? Het is wat het is."