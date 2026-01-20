De Cauwer ziet nonchalance bij Thibau Nys: "Daardoor heeft Van der Poel zo gereden"

De Cauwer ziet nonchalance bij Thibau Nys: "Daardoor heeft Van der Poel zo gereden"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

José De Cauwer is vooral bekend van zijn analyses bij wegkoersen. Als Mathieu van der Poel en Thibau Nys het volle pond geven, kunnen ook veldritten hem zeker bekoren.

Samen met Bart Wellens zorgde De Cauwer voor de analyse achteraf bij PlaySports na de Wereldbekermanche veldrijden in Benidorm. Zij deelden de conclusie dat Nys te ver zat toen Van der Poel versnelde. Wellens heeft dit nog eens benadrukt en Thibau Nys gaf na de cross ook al snel toe dat het inderdaad een fout was die hij maakte.

De Cauwer zag een rechtstreeks verband tussen het positioneren van Nys en de heerschappij van Van der Poel. "Het is de fout van Thibau dat Mathieu van der Poel gereden heeft zoals hij gereden heeft. Thibau was een tikkeltje te nonchalant." Het is een vaststelling die ook zorgt voor de bijhorende vraag: wat als Nys meer in de buurt zat?

Uitslag hetzelfde bij betere start Nys

De Cauwer geeft toe dat de hiërarchie dan nog altijd hetzelfde was gebleven. "Had dat iets veranderd aan de uitslag? Ik denk het niet. Je hoopt natuurlijk altijd." Van der Poel en Nys kwamen nu als respectievelijk eerste en tweede over de streep. Dat was meer dan waarschijnlijk ook het geval geweest als Nys een betere start had genomen. 

Het is alleen zo dat Van der Poel al heel snel zijn schaapjes op het droge had en enkel moest focussen op het rijden van gelijke rondetijden. Met minder spektakel tot gevolg. "Je kunt de bedenking maken: is het verschil niet groter dan een klein foutje? Voorlopig is dat nog altijd zo. We hopen dat de dag komt dat dit kleine foutje wel het verschil zal zijn." 

De Cauwer geniet van Van der Poel

Lees ook... Grote naam uit het veldrijden past in tegenstelling tot Van der Poel verrassend voor generale WK-repetitie
Ook van een dominante prestatie van Van der Poel kan De Cauwer overigens genieten. "Dat is zoals bij Pogacar. Sommige mensen hebben het er moeilijker mee, maar voor mij blijft dit kunst. Wat wil je nu, dat Van der Poel minder snel gaat rijden opdat we meer spektakel zouden krijgen? Het is wat het is." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Wereldbeker
Benidorm
Jose De Cauwer
Thibau Nys
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Grote naam uit het veldrijden past in tegenstelling tot Van der Poel verrassend voor generale WK-repetitie

Grote naam uit het veldrijden past in tegenstelling tot Van der Poel verrassend voor generale WK-repetitie

14:00
Vanmarcke verhelpt gat in de markt: "Heb de tekortkomingen gezien" Interview

Vanmarcke verhelpt gat in de markt: "Heb de tekortkomingen gezien"

19/01
Niet iedereen meteen mee: Van der Poel drukt door ondanks twijfels bij zijn trainer

Niet iedereen meteen mee: Van der Poel drukt door ondanks twijfels bij zijn trainer

18/01
Van der Poel op weg om geschiedenis te schrijven: "Dan troeft hij ene Sven Nys af"

Van der Poel op weg om geschiedenis te schrijven: "Dan troeft hij ene Sven Nys af"

19/01
Van der Poel doet tijdens demonstratie een vaststelling die hij nog maar heel weinig heeft gedaan

Van der Poel doet tijdens demonstratie een vaststelling die hij nog maar heel weinig heeft gedaan

18/01
Verrassende primeur op komst op de weg? Van der Poel is het aan het overwegen

Verrassende primeur op komst op de weg? Van der Poel is het aan het overwegen

18/01
Thibau Nys zorgt voor uiteenlopende emoties en geeft zijn eigen fout toe

Thibau Nys zorgt voor uiteenlopende emoties en geeft zijn eigen fout toe

18/01
Van der Poel heer en meester en ploeg Nys en FDJ ook aan het feest: "Hij zet de boel op stelten, fantastisch"

Van der Poel heer en meester en ploeg Nys en FDJ ook aan het feest: "Hij zet de boel op stelten, fantastisch"

18/01
Van der Poel getriggerd door ploegmaats? Theorie wint aan geloof na waarschuwing van Rickaert

Van der Poel getriggerd door ploegmaats? Theorie wint aan geloof na waarschuwing van Rickaert

18/01
Ex-wereldkampioen kijkt in hoofd Van der Poel: "Hij zal het nooit zelf luidop verkondigen"

Ex-wereldkampioen kijkt in hoofd Van der Poel: "Hij zal het nooit zelf luidop verkondigen"

18/01
Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

Klare taal over Thibau Nys: "Een kalender zoals Van der Poel en Van Aert"

12:30
Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

Van Aert deelt cryptisch zijn kennis over jongerentaal en boekt weer flinke vooruitgang

19:00
Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

Iserbyt worstelt met afscheid: hij onthult of hij naar de cross kijkt en wanneer hij wou stoppen

18:30
Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

Revolutionair idee gelanceerd: "Van het zicht van Van der Poel schakelen naar dat van Pogacar"

15:30
"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

"Geen sprake van bij Van der Poel": Van Avermaet diep onder de indruk

13:30
Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

Bart Wellens doet boekje open over Mathieu van der Poel: "Was toen ook al zo"

10:00
Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

Laatste kans voor Uijtdebroeks? Ex-renner zegt waar hij mee moet stoppen: "Het is zielig"

17:00
Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

Visma-ploegmaat voorspelt droomjaar voor Van Aert en gelooft ook voluit in andere Belg

16:30
Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

Contador velt oordeel over keuze Evenepoel en de strijd tegen Pogacar

16:00
Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

Weer prijs voor Ruben Van Gucht: er komt nog een extra rijverbod bij

15:00
"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

"Daar zal ik Wout aan de zege proberen te helpen": al is er één uitzondering

13:00
Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

Proloog van Tour Down Under: dit is de winnaar

11:10
Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

Twee goede redenen waarom Tadej Pogacar ook dit jaar Parijs-Roubaix niet zal winnen

11:00
📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap Naast de fiets

📷 Vriendin Roxanne feliciteert jarige Van der Poel met liefdevolle boodschap

20:30
Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

Wapen in het voorjaar? Opvallende vaststelling over Van der Poel en Philipsen

07:00
Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

Wellens zet bondscoach op scherp over WK en Nys: "Hij moet daarvoor zorgen"

19/01
Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat Naast de fiets

Valentine Besard reageert krachtig nadat Ruben Van Gucht alweer met andere vrouw op reis gaat

09:00
De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

De transfer of de gok van het jaar? "Men heeft een verkeerd beeld van hem"

08:30
"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

"Hij wordt elk jaar beter": Bakelants weet welke renner je in 2026 in de gaten moet houden

08:00
Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

Krijgt grootvader Vandenbroucke gelijk over Merlier? Foré ziet het anders

07:30
"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

"Punt aan de lijn": Wellens streng voor Nys na alweer dezelfde fout

19/01
Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

Zonneveld ziet De Cauwer cruciale rol spelen bij Philipsen en Van der Poel

19/01
Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

Vertrek bij Lotto-Intermarché? Van Eetvelt helder over aflopend contract

21:30
📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

📷 Potentieel wapen voor ploeg Van der Poel slechts geklopt door één andere prachtige 'machine'

19/01
📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

📷 Eigen belofte gebroken: Patrick Lefevere op exotische plaats opgedoken

19/01
WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

WK veldrijden in 2031 in Benidorm? Sven Nys wijst op opvallend probleem

19/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thibau Nys Remco Evenepoel Jose De Cauwer Sep Vanmarcke Jan Bakelants Thijs Zonneveld Tadej Pogacar Bart Wellens Sven Nys Van Eetvelt Lennert Cian Uijtdebroeks Jasper Philipsen Maxime Monfort Greg Van Avermaet Christophe Laporte Fabio van den Bossche Serge Pauwels Gerben De Knegt

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved