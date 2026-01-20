Grote naam uit het veldrijden past in tegenstelling tot Van der Poel verrassend voor generale WK-repetitie

Voor veel crossers wordt Hoogerheide de repetitie voor het WK. Voor Mathieu van der Poel zal dat alvast het geval zijn, maar niet voor Ceylin del Carmen Alvarado.

Nederland heeft de selecties bekendgemaakt voor de laatste twee Wereldbekermanches in Maasmechelen en Hoogerheide. In principe wordt de veldrit in Hoogerheide de generale repetitie voor het WK in Hulst, want dat staat een week later al op het programma. Een andere aanloop is echter ook mogelijk, bewijst Ceylin del Carmen Alvarado.

Met de wereldkampioene veldrijden van 2020 ontbreekt dus toch een grote naam in Hoogerheide. Gerben De Knegt legt op de site van de KNWU uit wat er aan de hand is. "Veel van de eliterenners kiezen ervoor om de dubbel te doen, alleen Ceylin Alvarado neemt een andere route richting het WK in Hulst en slaat Hoogerheide over."

Bewuste keuze van Alvarado

Er lijkt dus geen sprake te zijn van een blessure bij Alvarado. Volgens de uitleg van de Nederlandse bondscoach maakt zij gewoon een bewuste keuze in haar schema. Van het klassement in de Wereldbeker hoeft ze alleszins niet wakker te liggen. Lucinda Brand is met twee crossen te gaan immers reeds zeker van de eindzege in de Wereldbeker.

Bij de mannen is de beslissing mathematisch nog niet gevallen, maar eigenlijk twijfelt niemand eraan dat Mathieu van der Poel met de Wereldbeker aan de haal gaat. Hij heeft ondertussen al een voorsprong van twintig punten op Thibau Nys. Dat verschil zal wellicht enkel groeien in de wedstrijden in Maasmechelen en Hoogerheide.

Van der Poel kan puntjes op de i zetten in Hoogerheide

In Hoogerheide wordt de cross overigens georganiseerd door Adrie van der Poel. Dat lijkt een goede reden voor zijn zoon om daar nog eens de puntjes op de i te zetten en zichzelf nog meer tot WK-favoriet te bombarderen.