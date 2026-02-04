Vertrek van Zeeman bij Visma veranderde alles: Uijtdebroeks klapt uit de biecht

Het huwelijk tussen Cian Uijtdebroeks en Visma-Lease a Bike duurde slechts twee jaar. Vooral het vertrek van sportief manager Merijn Zeeman was een kantelpunt voor Uijtdebroeks.

Bij zijn nieuwe ploeg Movistar voelt Cian Uijtdebroeks zich beter dan bij Visma-Lease a Bike. Hij vindt dat alles wat losser wordt aangepakt bij de Spaanse ploeg en vindt ook dat er meer rekening wordt gehouden met het gevoel van de renner.

Uijtdebroeks had te weinig inspraak

Bij Visma-Lease a Bike had Uijtdebroeks dat gevoel niet meer. "Je had er weinig inspraak. Dat was moeilijk voor mij", zegt Uijtdebroeks bij HLN. En dan vooral op het vlak van trainingen, waar Uijtdebroeks langere blokken wilde doen.

Dat is echter niet de filosofie van de ploeg, die vooral focust op kort, explosief en veel op VO2 max. Al had Uijtdebroeks dat toch moeten weten toen hij eind 2023 zijn handtekening zette bij Visma-Lease a Bike?

Vertrek Zeeman bij Visma-Lease a Bike was kantelpunt

"Niet dat het zo extreem was. Sinds Merijn Zeeman er vertrok, werd het nog meer gedisciplineerd", stelt Uijtdebroeks. De sportief manager vertrok eind 2024 bij de ploeg en ging aan de slag bij voetbalclub AZ.

Die aanpak werkt voor sommige renners, volgens Uijtdebroeks heeft iemand als Jonas Vingegaard dat bijzonder graag. Voor hem werkt het niet, hij wil meedenken over zijn trainingen en koersen en vond dat bij Movistar.