Deze grote naam in het peloton droomt van een indrukwekkende laatste triomf

Wout Poels maakte onlangs de opvallende overstap naar Unibet Rose Rockets. De Nederlander hoopt er een gat op zijn palmares te kunnen vullen.

Poels trok naar de Nederlandse formatie met een palmares om u tegen te zeggen. Hij won in 2016 Luik-Bastenaken-Luik en schitterde ook al in de grote rondes.

In 2023 won hij een rit in de Vuelta, nadat hij datzelfde jaar ook al een etappe gewonnen had in de Tour. Met ook nog een ritzege in de Giro zou hij zich bij een select groepje renners voegen.

Poels droomt van een Girorit

Unibet Rose Rockets kreeg eerder dit jaar geen wildcard voor de Tour, maar deelname aan de Giro van dit jaar is wel nog altijd mogelijk. En dan zou Poels dus nog kunnen mikken op een rit in La Corsa Rosa.

"Als we de Giro rijden, bestaat die droom plots weer", vertelt Poels aan In de Leiderstrui. "Mocht het zo zijn, moet ik er misschien toch nog eens op pushen, want dan zou ik wel naar de Giro willen gaan."



Poels zit in de herfst van zijn carrière en heeft een contract tot eind dit seizoen. Hij is dus waarschijnlijk aan de laatste fase bezig van zijn carrière, maar heeft daarin nog niets aan ambitie ingeboet.