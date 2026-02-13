Tim Wellens onthult zijn grote wielerdroom voor 2026

Tim Wellens zal als Belgisch kampioen opnieuw in de driekleur te bewonderen zijn dit seizoen. De renner van UAE Team Emirates XRG durft ook luidop te dromen over dit seizoen.

Wellens liet zich vorig jaar opmerken met een knappe ritzege in de Tour. Onze landgenoot ging in rit 15 vanop 43 kilometer van de streep alleen in de aanval en bracht die onderneming tot een goed einde.

Kort voor die triomf had hij ook al geschitterd op het BK, waar hij ook al binnenkwam na een solo. Het leverde hem de driekleur op, een mooi souvenir.

Wellens wil een klassieker winnen in de driekleur

Onze landgenoot kijkt ernaar uit om in het voorjaar opnieuw rond te rijden in de tricolore. "Dat zal heel speciaal zijn", zegt hij bij WielerFlits. "Ik kijk daar echt naar uit, want ik heb elke dag plezier in deze kampioenstrui."

"Veel mensen zeggen me dat de Belgische kampioenstrui de mooiste is. Daar ben ik wel trots op. In de koers zal het mijn tactiek niet veranderen. Ik val nu meer op, maar ook zonder trui laten ze mij niet twee minuten wegrijden." Waarna Wellens sprak over zijn ambities voor 2026.

"Ik hoop de lijn van de laatste jaren door te zetten waarin ik dus elke keer in ieder geval één koers won", zegt hij. "Als ik mag dromen, dan zou ik graag een klassieker in de tricolore willen winnen. Uiteraard wil ik dat elk jaar, maar nu zou het wel extra bijzonder zijn."