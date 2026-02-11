Van Aert vaak op de rollen op hoogtestage: Visma-Lease a Bike komt met uitleg

Wout van Aert zit intussen een week in de Sierra Nevada voor een hoogtestage. Hij heeft er al vaak op de rollen moeten trainen, al is dat volgens Visma-Lease a Bike geen groot probleem.

Nog maar eens een training op de rollen. Wout van Aert werkte op hoogtestage in Spanje een deel van het parcours af van de Ironman 70.3 in Knokke, goed voor opnieuw zo'n 50 kilometer op de rollen.

Voor Van Aert is het al de vijfde training op de rollen die hij afwerkte op hoogtestage in Spanje. Door het winterweer is buiten trainen in de Sierra Nevada moeilijker, al kon Van Aert dinsdag wel zo'n 6 uur buiten trainen.

Waarom traint Van Aert zo vaak op de rollen?

Bij Visma-Lease a Bike waren ze niet verrast dat hun renners zo vaak op rollen moeten trainen op hoogtestage. "We hadden hier rekening mee gehouden en waren voorbereid op de omstandigheden", klinkt het bij HLN.

Dat Van Aert en zijn ploegmaats vooral in de eerste dagen van de hoogtestage vaak op de rollen zaten, is volgens Head of Racing Grischa Niermann ook niet onlogisch. "Feit is dat die eerste dagen ook wel in het teken stonden van adaptatie."

Gunstiger weer voor Van Aert en co



Van Aert en co moesten nog wennen en aanpassen aan de hoogte. Nu dat is gebeurd, wordt er wat meer buiten getraind. Al blijft dat moeilijk, dit weekend gaat opnieuw vriezen in de Sierra Nevada. Begin volgende week zou de temperatuur wel stijgen naar zo'n 15 graden overdag.