🎥 UCI en Wereldbeker pakken uit met mooi eerbetoon voor Iserbyt

Eli Iserbyt moest noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière als veldrijder. De UCI en de Wereldbeker hebben nog eens bedankt voor alle mooie momenten.

Met de Exact Cross in Sint-Niklaas, de laatste manche van de X2O Badkamers Trofee in Brussel en de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle zit het veldritseizoen 2025-2026 er bijna helemaal op.

Lange lijdensweg Iserbyt

Bijna exact een jaar geleden, op 16 februari 2025, reed Eli Iserbyt in Oostmalle al zijn laatste cross in zijn carrière. Als vierde viel hij net naast het podium, zelf had Iserbyt wellicht niet gedacht dat het zijn laatste cross ooit zou worden.

Iserbyt ging vorig jaar enkele keren onder het mes om de bloeddoorstroming in zijn liesslagader te verbeteren, maar twee keer herviel hij in zijn blessure. Begin januari dit jaar moest Iserbyt dan een punt zetten achter zijn carrière.

Waardering voor carrière van Iserbyt

Op de sociale media van de UCI en de Wereldbeker veldrijden is Iserbyt nog eens in de bloemetjes gezet voor zijn mooie carrière in het veld. "Wat een carrière!", gaat het bericht van start.

"Nu het veldritseizoen op zijn einde loopt, willen we even het moment nemen om Eli Iserbyt te eren voor zijn bijdragen aan de sport. Bedankt voor alle mooie herinneringen."



