Het zindert nog altijd na: Van der Poel eerlijk over "haat-liefdeverhouding met de Tour"

Mathieu van der Poel begon vorig jaar uitstekend aan de Tour met ritwinst en de gele trui op dag twee. De Nederlander ging wel bijzonder diep en moest op de tweede rustdag opgeven met een longontsteking.

Vier jaar na zijn eerste ritzege in de Tour wilde Mathieu van der Poel eindelijk nog eens een overwinning bijschrijven. Dat lukte vorig jaar ook, in de tweede etappe in Boulogne-sur-Mer, was hij de beste in de sprint.

Geel en ritwinst Van der Poel in de Tour

Van der Poel nam de gele trui over van zijn ploegmaat Jasper Philipsen, in totaal zou de Nederlander vier dagen leider zijn in de Tour. Daarnaast werd Van der Poel nog tweede in de vierde rit en derde in de elfde rit.

Op de tweede rustdag liep het echter mis voor Van der Poel. Hij moest uiteindelijk naar een ziekenhuis, waar een longontsteking werd vastgesteld. Van der Poel moest voor de derde keer op vijf deelnames de Tour verlaten.

Van der Poel baalde van opgave in de Tour

"Dat was niet zo leuk", zegt Van der Poel in de WHOOP-podcast over zijn opgave in de Tour. "Ik had al een haat-liefdeverhouding met de Tour. Het was niet altijd heel succesvol, maar dit jaar eindelijk weer wel."

"Maar toen werd ik ziek, dat was een bittere pil om te slikken. Ik was heel gemotiveerd om nog een mooi einde te maken van de Tour, zeker met de laatste rit die me goed lag."