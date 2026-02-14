Tim Wellens is duidelijk over zijn wielerpensioen: "Dán is het einde nabij"

Tim Wellens gaat zijn vierde seizoen in bij UAE Team Emirates XRG. Onze 34-jarige landgenoot lijkt niet meteen aan stoppen te denken.

Wellens beleefde een onvergetelijk 2025. De Limburger kroonde zich eerst tot Belgisch kampioen op de weg, om daarna ook een rit in de Tour te pakken.

Onze landgenoot lijkt zich uitstekend te voelen bij zijn huidige team, waar hij nog een contract heeft tot eind 2027. Daarvoor kwam hij jarenlang uit voor Lotto Soudal.

Wellens hoopt lang door te gaan

Eind 2027 zal Wellens de 36 ruim gepasseerd zijn, maar hij hoopt door te gaan. "Ik zou graag nog heel lang koersen", klinkt het bij WielerFlits. "Maar ik denk ook dat je altijd beseft wanneer het einde daar is."

"Als het koud en nat is in december, ga ik nog altijd met veel plezier trainen. Daar heb ik geen probleem mee. Ook niet met het risico’s nemen in de finales als ik op de plaats moet zitten waar ik moet zitten."

"Als je die trainingshonger niet meer hebt of bang bent in het peloton, dan is het einde nabij. Dat kan heel snel gaan. Maar die symptomen voel ik nog niet", aldus Wellens.