Nieuwe strijd in het voorjaar: Van der Poel deelt zijn mening over Van Aert

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn al hun halve leven concurrenten van elkaar. De Nederlander erkent dan ook dat hij door Van Aert beter is geworden.

Het klassieke voorjaar staat weer voor de deur, met de Omloop Nieuwsblad (28 februari) over exact twee weken. Daar zal Wout van Aert bijna zeker aan de start staan en ook Mathieu van der Poel zou er zijn debuut maken.

Waar treffen Van der Poel en Van Aert elkaar in het voorjaar?

Het zou de eerste strijd worden tussen de twee dit jaar, maar zeker niet de laatste. Ook in Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart), Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) zullen ze elkaar treffen.

Van der Poel kan alleen recordhouder worden in de Ronde van Vlaanderen met een vierde zege, in Parijs-Roubaix kan de Nederlander met een vierde zege samen met Tom Boonen en Roger De Vlaeminck recordhouder worden.

Van der Poel werd beter door Van Aert

De Nederlander beseft dat hij veel gehad heeft aan Van Aert om zo goed te worden. "Het motiveert me, het is altijd goed om een concurrent te hebben die je naar een nieuw niveau tilt", zegt hij in de WHOOP-podcast.

"Het doet je ook beseffen dat je alles goed moet doen om hem in het weekend te kloppen. Het heeft mij, maar hem ook, naar het niveau getild waar we nu op zitten", is Van der Poel dan ook lovend voor Van Aert.