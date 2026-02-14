"Zo werkt het niet": ploegmaat Vingegaard doet boekje open over hoog loon

"Zo werkt het niet": ploegmaat Vingegaard doet boekje open over hoog loon
Visma-Lease a Bike had enkele jaren een voorsprong op andere ploegen, maar lijkt die nu kwijt te zijn. En dus moeten de renners van de Nederlandse ploeg nog harder werken en meer opofferingen doen.

In 2022 en 2023, toen Jumbo-Visma twee keer de Tour won met Jonas Vingegaard, had de ploeg een voorsprong op andere ploegen. De voorbije twee jaar heeft UAE Team Emirates-XRG die rol van leidende ploeg overgenomen.

Zwaarder leven voor renners 

En dus moet er bij Visma-Lease a Bike harder gewerkt worden om aan de top te blijven. Dat merkt ook Wilco Kelderman. Volgens de Nederlander zijn renners meer dagen van huis, zijn de voorbereidingen zijn langer en training en voeding nog intensiever. 

Kelderman wordt in maart 35 jaar, hij heeft het dan ook lastiger om van huis te zijn. Vooral met kinderen van zeven jaar en anderhalf jaar. De Nederlander heeft het daar vaak over met Vingegaard, die in dezelfde fase zit. 

Hoog loon maakt het niet gemakkelijker

"'Alles goed doen, kost gewoon veel energie. En dat maakt het zwaar als profwielrenner. Ik kan dan nog weleens uitsturen en laten lopen, maar Jonas kan dat niet", zegt Kelderman bij In de Leiderstrui. 


"Dan staat de camera er direct op. Je hoort dan wel eens: die mannen hebben grote contracten en verdienen veel. Maar zo werkt het niet." Een hoog salaris kan veel compenseren, maar niet alles. 

Wilco Kelderman
Jonas Vingegaard Rasmussen

