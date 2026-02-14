Tim Wellens zag zijn leven sterk veranderen door Belgische titel

Tim Wellens (34) werd vorig jaar voor het eerst Belgisch kampioen op de weg. En dat heeft toch behoorlijk wat impact gehad op zijn leven, ook omdat hij in die trui een rit won in de Tour.

Met een zesde plaats in de eerste etappe van de Ronde van Murcia is Tim Wellens goed aan het seizoen begonnen. De Belgische kampioen stoomt zich in Spanje klaar met enkele wedstrijden voor het klassieke voorjaar.

Schiet Wellens raak in Belgische driekleur?

Maandag rijdt Wellens de Clasica Jaen, een Spaanse gravelkoers zoals de Strade Bianche. In elke van de vier edities eindigde Wellens in de top tien: tweede in 2022, derde in 2023, vierde in 2024 en tiende in 2025.

Een tweede overwinning in zijn Belgische driekleur zit er dus misschien wel in, vorig jaar won hij een rit in de Tour. En de komende weken mag Wellens het Vlaamse voorjaar rijden in zijn Belgische trui.

Wellens geniet van koersen in driekleur

"Fantastisch toch? Tijdens de voorbije Tour heb ik al mogen meemaken wat die trui met het publiek doet. De driekleur heeft me zeker en vast meer naamsbekendheid opgeleverd", zegt Wellens bij Het Belang van Limburg.

Toen hij nog in een normaal UAE-shirt reed, riepen mensen zomaar een naam van een UAE-renner naar hem, nu hoort Wellens zijn naam. "Iedere dag dat ik de driekleur mag aantrekken, is een mooie dag. Ik geniet er dan ook bewust van."