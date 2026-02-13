Oliver Naesen moet onderdoen voor deze landgenoot: "Hij was nét iets rapper en sterker"

Oliver Naesen is met zijn 35 lentes ondertussen een van de meer ervaren pionnen in het peloton. De Belg rijdt tegenwoordig voor Decathlon CMA CGM, waar hij moet opboksen tegen jongere renners. Dat beseft hij zelf ook.

Naesen was vroeger kopman, maar is ondertussen wat gezakt in de pikorde. Hij moet nu de leiders in het team bijstaan, maar doet dat nog steeds met de glimlach die we van hem gewend zijn.

Naesen aanvaardt de realiteit

Bij Decathlon CMA CGM voelt hij wel dat hij niet meer in zijn hoogdagen zit. "We hebben een testdag gedaan", vertelt hij in gesprek met In de Leiderstrui. "Die jonge mannen rijden hun records aan diggelen en bij mij is het zo: groot succes, want ik zit één procent onder mijn record."

"Tof, maar ik ga mijn records niet meer breken. Een eindeloos groeiverhaal was leuk geweest, maar dat is niet de realiteit", beseft onze landgenoot. "Er is geen een sport die je zo met de voeten op de grond zet als de koers. Ik trainde elke dag met Greg Van Avermaet en dan zag je toch ook wel elke dag: die is net ietsjes beter", herinnert hij zich.

"Ik kon hem overal volgen, maar hij was nét iets rapper en sterker. En dan hadden we nog Peter Sagan in die tijd, die nog wat sterker was. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren dan nog een overtreffende trap, en dan moest Pogi nog komen..."



Voor Naesen staat deze week met de Tour de la Provence zijn eerste opdracht van het seizoen op het programma. Die koers begint op 13 en eindigt op 15 februari.