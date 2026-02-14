Na stevige start bij Red Bull: vader Patrick zonneklaar over transfer van Remco Evenepoel

Na stevige start bij Red Bull: vader Patrick zonneklaar over transfer van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is goed aan het seizoen begonnen met enkele overwinningen. Dat verbaast zijn vader Patrick Evenepoel echter allemaal niet.

Met vijf individuele overwinningen en ook nog een ploegentijdrit met Red Bull-BORA-hansgrohe mocht Remco Evenepoel al zes keer zegevieren op amper acht koersdagen. Beter kan hij niet aan 2026 beginnen. 

Evenepoel was altijd goed na goede winter

Voor de buitenwereld lijkt het alsof Remco Evenepoel nu al de vruchten plukt van zijn transfer, maar vader Patrick is niet verbaasd dat zijn zoon al zo goed is. "Dat was bij Soudal Quick-Step ook al zo", zegt hij bij Het Nieuwsblad

Als Evenepoel een goede winter heeft, dan staat hij er meestal direct. Als neoprof was Evenepoel in 2019 ook al de beste jongere in de Ronde van San Juan in januari. In 2022 werd hij ook al eens tweede in Valencia. 

Nieuwe omgeving doet Evenepoel goed

Alleen ziet vader Evenepoel dat nu alleen op televisie bezig, hij zag zijn zoon voor het laatst op kerstavond. Toen gaf Remco zijn vader een heel ontspannen indruk en leek hij toch al sterker geworden te zijn. 

Lees ook... Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco
"Dat zie ik op tv, in onze dagelijkse berichtjes of als ik hem spreek. Het is alsof er een last van hem afgevallen is. Nieuwe lucht, een nieuwe omgeving, nieuwe motivatie: dit doet hem deugd", stelt vader Evenepoel nog. 

 


