Een maand op voorhand: De Bondt kondigt nu al opgave in topkoers aan

Dries De Bondt staat voor een druk voorjaar bij Jayco-AlUla. En dus zal hij opvallende keuzes moeten maken, zo zit er nu al een opgave in zijn hoofd.

Na twee jaar bij Decathlon-AG2R maakte Dries De Bondt de overstap naar Jayco-AlUla. Daar zal hij kopman Michael Matthews bijstaan in het voorjaar. Als de Australiër niet aan de start staat, mag De Bondt zijn eigen kans gaan.

In de AlUla Tour maakte De Bondt in januari al zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg, voor het openingsweekend rijdt De Bondt ook nog de Clasica Almeria in Spanje en de Ronde van de Algarve in Portugal.

Zal De Bondt opgeven in Tirreno-Adriatico?

Na de Omloop Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne komt De Bondt ook aan de start in Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart). "We zijn aan het kijken naar een heel onpopulaire gedachtegang", stelt De Bondt bij Derailleur. "Misschien ga ik een dag of twee eerder stoppen in Tirreno."

"Dat heb ik nog nooit gedaan, maar de ploeg zou mij graag in Nokere Koerse zien rijden. Tirreno stopt zondag, Nokere is al op woensdag. En twee dagen is weinig om te herstellen van zo'n zware rittenkoers."

Programma Dries De Bondt

Zeker is zijn opgave nog niet, dat zal onder meer afhangen van hoe er gekoerst wordt in Tirreno-Adriatico en met welke ambitie Jayco-AlUla aan de start komt in Nokere Koerse. En daarna werkt De Bondt nog een druk programma af.





Twee dagen na Nokere Koerse rijdt De Bondt al de Bredene Koksijde Classic, nog eens twee dagen later de GP Monseré. Daarna rijdt hij ook nog de E3, In Flanders Fields, Dwars door Vlaanderen, de Ronde, Parijs-Roubaix en de Ronde van Limburg.