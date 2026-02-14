"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

Niet alleen Remco Evenepoel is nieuw bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar ook Gianni Vermeersch. Hij hoopt nog een stap vooruit te zetten en droomt ook van de Strade Bianche.

Overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Na ruim acht jaar bij de broers Roodhooft heeft Gianni Vermeersch op zijn 33ste toch nog de overstap gemaakt naar topploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij moet er onder meer voor ervaring zorgen in het klassieke voorjaar.

"De stap die ik nu al heb gezet naar deze ploeg, wil ik ook nog proberen te zetten in vorm en body. Een nieuwe trainer zorgt altijd voor een andere aanpak, maar zo'n nieuwe prikkel doet me ook goed", zegt Vermeersch bij Pickx Sports.

Vermeersch droomt van de Strade Bianche

Eén koers heeft Vermeersch al aangestipt in het voorjaar: Strade Bianche op 7 maart. Zijn deelname is nog niet bevestigd, maar met zijn zevende plaats vorig jaar heeft Vermeersch wel bewezen dat de gravelkoers hem ligt.

"Sinds de parcourswijziging had ik die koers een beetje opgegeven, want het is nu echt een klimkoers geworden." In 2024 werd Strade Bianche een koers van 214 kilometer in plaats van 184 kilometer en steeg het aantal hoogtemeters van 3.100 naar 3.700.



"Door de die zevende plaats van vorig jaar, hoop ik toch nog een tikkeltje beter te doen." Dit jaar is de Strade Bianche iets minder lastig met 201 kilometer en 3.550 hoogtemeters, er kan dus misschien wel iets voor Vermeersch.