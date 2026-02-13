Deze renner wordt getipt als toekomstig winnaar van een grote ronde: "Binnen twee à drie jaar"

Kévin Vauquelin begint bij INEOS Grenadiers aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Fransman zal er volgens een ploegmaat grote stappen zetten.

Vauquelin was in 2025 de beste Fransman in het algemeen klassement van de Tour de France. De 24-jarige eindigde zevende en lijkt zo een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Hij maakte dit jaar bovendien de overstap van Arkéa - B&B Hotels naar INEOS Grenadiers. Die transfer moet hem toelaten om verder door te groeien, aan de zijde van nieuwe ploegmaat Victor Langelotti.

Vauquelin zal bij INEOS een nieuwe stap zetten

De Monegask lijkt volop te geloven in de kwaliteiten van Vauquelin. "Als we kijken naar wat Kévin Vauquelin vorig jaar bij Arkéa heeft gepresteerd, zonder afbreuk te doen aan zijn voormalige team, dan zal hij hier een nieuwe stap zetten", vertelt hij aan DirectVelo.

"Ik zie hem absoluut in staat om binnen twee à drie jaar een grote ronde te winnen", voegt Langellotti er onomwonden aan toe. "Oscar Onley werd vierde in de laatste Tour de France; hij is daar ook toe in staat."



Vauquelin zal dan wel nog stappen moeten zetten, zeker tegenover het huidige deelnemersveld. Qua grote rondes is vooral Tadej Pogacar voorlopig dé te kloppen man.