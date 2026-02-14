Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

Remco Evenepoel stapte deze winter over van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook voor vader Patrick Evenepoel een aanpassing, want hij is nu veel minder betrokken.

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step besloot Remco Evenepoel om de deur achter zich dicht te trekken en naar Red Bull-BORA-hansgrohe over te stappen. Die overstap lijkt op dit moment een schot in de roos te zijn.

Zat Patrick Evenepoel er te kort op?

Toch was er wat aanpassing nodig, ook voor vader Patrick Evenepoel. Bij Soudal Quick-Step kende vader Evenepoel iedereen, als zijn zoon iets nodig had uit de service course, dan kon hij snel even naar Wevelgem rijden.

"Vroeger zat ik er misschien te kort op", geeft Patrick Evenepoel toe bij Het Nieuwsblad. "Of waren we te goed bevriend met sommige mensen. Nu zijn er anderen die zich meer over hem ontfermen."

Vader Evenepoel minder betrokken

Over het sportieve praat Patrick Evenepoel bijna nooit meer met Remco. Al heeft dat volgens hem niet alleen te maken met de transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar was dat vorig jaar ook al het geval.

Lees ook... Na stevige start bij Red Bull: vader Patrick zonneklaar over transfer van Remco Evenepoel›

Evenepoel vierde in januari zijn 26ste verjaardag en is ondertussen ook al ruim drie jaar getrouwd met zijn vrouw Oumi. "Dat verandert de dingen. Die hebben hun eigen leven. Dat zijn volwassen mensen."