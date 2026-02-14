Toptalent Widar wordt prof: bondscoach onthult wat het moeilijkste zal zijn

Jarno Widar (20) maakte veel indruk bij de beloften en stapt dit jaar over naar de profs. Bondscoach Serge Pauwels is echter voorzichtig met grote uitspraken over Widar.

Vorig jaar mocht Jarno Widar al proeven van enkele profkoersen, maar reed hij ook nog bij de beloften. Widar won voor het tweede jaar op rij de Giro della Valle d'Aosta, werd tweede in de Ronde van de Toekomst en werd Europees kampioen.

Nu stapt Widar op zijn 20ste al over naar de profs, ook het één jaar jongere Franse toptalent doet dat dit jaar. Bondscoach Serge Pauwels is ervan overtuigd dat Seixas binnen de drie jaar op het podium van de Tour zal staan.

Positionering zal Widar moeten leren

Over Widar is de bondscoach iets terughoudender. "Die uitspraak wil ik over hem nog niet doen. Maar het is wel een feit dat hij daar ook niet zo heel ver vanaf zit", zegt Pauwels bij Wieler Revue.

De bondscoach ziet namelijk een stevig werkpunt voor Widar, namelijk positioneren. "Op WorldTour-niveau is dat toch altijd iets anders. Dat gaat voor hem het moeilijkste zijn", voorspelt Pauwels dan ook.

Widar naar de Vuelta



Lotto-Intermarché zal Widar dit jaar ook nog niet voor de leeuwen gooien in de Tour, in tegenstelling tot Decathlon-CMA CGM met Seixas. "Het zal de Vuelta zijn. Echt stap voor stap, dat is de juiste weg", stelt Pauwels nog.