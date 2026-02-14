Pech bij Lotto-Intermarché: belangrijke pion lange tijd out, Belg aangereden op training

Slecht nieuws voor fusieploeg Lotto-Intermarché. Het zal de Nederlander Taco van der Hoor moeten missen tijdens het voorjaar en de Giro en ook Robin Orins moet de start van zijn seizoen uitstellen.

Afgelopen vrijdag is Taco van der Hoorn onder het mes gegaan in het ziekenhuis van Herentals omdat hij last had van het prepatellair frictiesyndroom. Dat meldt Lotto Intermarché op zijn sociale media.

"Begin januari kreeg hij last van kniepijn, waardoor hij ook niet kon starten in de Tour Down Under. In overleg met het team werd beslist dat een operatie de beste oplossing was", meldt Lotto Intermarché.

"Taco zal de komende 4 weken niet kunnen fietsen en daarna geleidelijk moeten opbouwen. Dat betekent dat hij de klassiekers en de Giro - zijn hoofddoelen dit seizoen - zal missen", klinkt het nog.

Orins aangereden op training

Bij Lotto-Intermarché was er ook nog slecht nieuws over Robin Orins. De 23-jarige Belg werd in Spanje aangereden door een auto op training. Hij liep bij het ongeval verwondingen op aan zijn linkerknie.

"In samenspraak met het team vloog Robin terug naar België voor verder onderzoek en behandelingen. Hij zal voor de komende 10 dagen van de fiets moeten blijven en de start van zijn seizoen moeten uitstellen. We wensen hem alle voorspoed en hopelijk zien we hem snel weer op de fiets."



