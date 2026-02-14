📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

Remco Evenepoel is in de Verenigde Arabische Emiraten aangekomen voor de UAE Tour. De olympische kampioen maakte meteen kennis met de tropische temperaturen.

Na zijn succes in Mallorca en Valencia is Remco Evenepoel naar de Verenigde Arabische Emiraten getrokken voor de UAE Tour die maandag van start gaat. Evenepoel kwam zaterdagochtend aan met heel wat andere renners.

Warme omstandigheden in UAE

Evenepoel sprong met zijn ploeggenoten van Red Bull-BORA-hansgrohe, onder meer Emil Herzog en Callum Thornley, meteen op de fiets voor een training. Met 91 kilometer in minder dan 2,5u haalden Evenepoel en co een gemiddelde van 38,1 km/u.

En dat in omstandigheden waarvan Evenepoel toch even van geschrokken moet zijn. Op zijn Garmin zag Evenepoel de temperatuur zo'n 38 graden Celsius aangeven, die hitte zal toch even wennen zijn voor Evenepoel.

Tweede eindwinst voor Evenepoel in UAE Tour?

Al staat hij niet voor het eerst aan de start in de UAE Tour. In 2019 gaf Evenepoel in de vierde etappe op, in 2023 won hij de ploegentijdrit met Soudal Quick-Step en ook het eindklassement.

Dit jaar mikt Evenepoel ook op het eindklassement, sinds zijn eindzege in 2023 won Evenepoel geen rittenkoers meer in de WorldTour. Met Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) krijgt Evenepoel wel een stevige tegenstander.



