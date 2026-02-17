Jan Christen laat van zich horen na zware valpartij en bekkenbreuk van Maxim Van Gils

Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) heeft van zich laten horen na de zware valpartij van Maxim Van Gils in de Clasica Jaen. Hij biedt zijn excuses aan, maar zegt dat hij Van Gils niet doelbewust ten val bracht.

Maxim Van Gils kwam zwaar ten val na een contact met Jan Christen in de sprint van de Clasica Jaen. Christen dreef Van Gils naar de linkerkant en kon zo geen kant meer op, waardoor hij ten val kwam.

Van Gils liep een breuk op in zijn bekken en staat maanden aan de kant, Christen kreeg op sociale media heel wat kritiek over zich heen. De Zwitser heeft op zijn sociale media dan ook gereageerd met een statement.

Christen excuseert zich bij Van Gils

"Ik wil mijn excuses aan Maxim aanbieden. Ik dook in de slipstream van Tom Pidcock toen hij zijn sprint begon en ik zag Maxim niet komen aan de linkerkant. Het was een ongelukkig incident, wat helaas kan voorkomen in koers."

"Ik zou nooit met opzet een renner schade willen toebrengen. Er gaan veel emoties door mijn hoofd door deze gebeurtenis. Met heel mijn hart hoop ik dat Maxim zo snel mogelijk kan herstellen. Ik hoop in de toekomst weer met hem te kunnen strijden om de zeges."

Christen werd gediskwalificeerd uit de uitslag van de Clasica Jaen, maar kreeg geen gele kaart. De Zwitser kwam dit jaar ook al in opspraak nadat hij in de AlUla Tour heel lang aan een auto hing na een valpartij.



