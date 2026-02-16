Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

Mathieu van der Poel vertoeft al heel lang in de crosswereld, maar denkt niet altijd hetzelfde als de meeste crossers. Dat laat hij nu zelf blijken.

Het is een bewering van Van der Poel in de WHOOP Podcast. De Whoop is de sporthorloge die Van der Poel draagt en hem inzicht geeft over zijn prestaties en zijn lichaam. Het is belangrijk dat hij over de juiste data beschikt. Hij wou dus wel gerust de tijd maken om het met de CEO van deze partner uitgebreid te hebben over zijn carrière.

Zo duidde Van der Poel de Ronde van Vlaanderen aan als zijn favoriete koers. De meesten hadden misschien gedacht dat Van der Poel voor de Hel van het Noorden zou kiezen: hij won namelijk de laatste drie edities van Parijs-Roubaix. Zijn voorliefde voor Vlaanderens Mooiste betekent uiteraard niet dat hij Parijs-Roubaix minder hoog inschat.

Van der Poel koestert de Velodroom als aankomst

Van der Poel spreekt ook met veel enthousiasme over Parijs-Roubaix. "Het is zo'n harde koers, over al die kasseien. De Velodroom maakt het een superunieke aankomst." De Vélodrome André Pétrieux heeft dus wel een speciaal plekje in het hart van Van der Poel. Daar het zegegebaar kunnen maken, valt met niets te vergelijken.

Van der Poel heeft uiteraard eerst gecrost en daarna de stap gezet naar het wegwielrennen. Renners die hetzelfde traject volgen, zijn wel vaker dol uit Parijs-Roubaix. "Je komt uit het veldrijden. Iedereen die uit het veldrijden komt, wil op de weg Parijs-Roubaix rijden. Ze zeggen dat dat het dichtste bij het veldrijden komt. Ik ga er niet echt mee akkoord, maar het is wel uniek."

Parijs-Roubaix zwaarste eendagskoers

Van der Poel heeft zijn eigen mening en gaat niet zomaar mee met de meute. Hij verschilt misschien wel van mening met enkele crossers, maar steekt niet onder stoelen of banken hoe zwaar Parijs-Roubaix is. "Het is misschien wel de zwaarste eendagskoers."