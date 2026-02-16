Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

Zondag in Oostmalle hangt Lars van der Haar zijn fiets aan de haak. De Nederlander weet ook al wat hij na zijn carrière zal doen en het heeft ook met de fiets te maken.

Door de geboorte van zijn zoontje Lio had Lars van der Haar vooral een gebrek aan uren slaap afgelopen weekend. In Sint-Niklaas werd hij vijftiende, in Brussel deed hij het iets beter meteen dertiende plaats.

Afscheid van Lars van der Haar

Voor Van der Haar was het meteen zijn allerlaatste klassementscross in zijn carrière. Zondag na de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle hangt de Nederlander op zijn 34ste de fiets aan de haak.

"Het is allemaal een beetje gek. Maar het stopt natuurlijk eens ergens", zei Van der Haar in Brussel bij Sporza. "Ik heb een mooie periode gehad, mooie wedstrijden gereden en gewonnen. Het is prima zo."

Wat zal Van der Haar doen na zijn carrière?

Vanaf volgende week begint er een nieuw leven voor Van der Haar. In eerste instantie zal hij vooral rusten en tijd doorbrengen met zijn gezin, maar de Nederlander weet ook al wat hij professioneel zal doen. Al kon hij daar nog niet veel over zeggen.



"Ergens rond de zomer zal ik met iets nieuws beginnen. Ik zou het graag bekendmaken, maar ik moet er nog mee wachten. Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik een mooie link behoud met het fietsen."