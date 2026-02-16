'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

Het is niet de gewenste aanloop of het ideale seizoensbegin voor Tim Merlier. Door knieproblemen kon hij nog niet in actie komen.

Soudal Quick-Step rekent nochtans op zijn spurtbom om de nodige overwinningen binnen te halen. Uiteraard liggen de grote doelen pas later op het seizoen, maar het plan was aanvankelijk om hem toch al te laten meedoen aan de AlUla Tour. Die rittenkoers kwam echter te vroeg door de knieproblemen uit de voorbije winterperiode.

Merlier heeft tijdens de winter last gehad aan beide knieën, waardoor het voor hem niet mogelijk was om er van bij het begin van het nieuwe wegseizoen meteen weer in te vliegen. De laatste update van CEO Jurgen Foré was wel licht positief, in de zin dat Merlier opnieuw kon fietsen. Het was afwachten hoe de cruciale eerstvolgende trainingen gingen.

Merlier traint voluit maar kort

Het Laatste Nieuws meldt nu dat de 33-jarige sprinter wel degelijk opnieuw pijnvrij kan trainen. Dat is uiteraard enorm goed nieuws, na maanden van kniepijn afgewisseld met noodzakelijke rustperiodes. Het was uitkijken naar het moment dat Merlier weer voluit kon trainen. Dat moment lijkt nu aangebroken, al is er nog een kanttekening bij te plaatsen.

Voorlopig heeft Merlier alleen nog maar trainingen van korte afstand afgehaspeld. Die afstanden zullen toch stelselmatig moeten opgeschroefd worden vooraleer de renner kan denken aan het rijden van wedstrijden. Soudal Quick-Step heeft dan ook nog geen datum aangeduid voor een eventuele rentree van Merlier in het peloton.

Merlier moet koersen schrappen



Het Vlaamse openingsweekend komt sowieso te vroeg. Jammer voor Soudal Quick-Step, want Merlier zou in Kuurne-Brussel-Kuurne zeker een grote kanshebber geweest zijn. De ploeg kan in die koers ook wel Paul Magnier uitspelen. Wellicht zal Merlier ook Parijs-Nice moeten missen.