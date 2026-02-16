Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat

Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel domineerde dit seizoen opnieuw in het veld en pakte zijn achtste wereldtitel. Toch zal Van der Poel het seizoen wellicht niet afsluiten als nummer één op de UCI-ranking.

De voorbije jaren heeft Mathieu van der Poel het veldrijden gedomineerd. De Nederlander won dit seizoen de dertien crossen waar hij aan de start stond, dat deed hij vorig seizoen ook met de acht crossen die hij reed. 

Dominante Van der Poel in het veld

Van der Poel heeft nu de laatste 24 crossen waar hij aan de start stond gewonnen, van zijn laatste 38 crossen heeft de Nederlander er zelfs 37 gewonnen. Niemand kan Van der Poel in het veldrijden nog kloppen. 

Doordat Van der Poel vorig seizoen slechts acht crossen reed, sloot hij af op de achtste plaats op de UCI-ranking. Door zijn dominantie dit seizoen en zijn dertien overwinningen is Van der Poel naar de eerste plaats doorgeschoven. 

Gaat Vandeputte nog over Van der Poel?

Toch bestaat de kans nog dat Van der Poel het seizoen niet zal afsluiten als nummer één. Als Niels Vandeputte zondag in Oostmalle eerste of tweede wordt, dan zal hij nog over Van der Poel wippen in de UCI-ranking. 

Lees ook... Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening
Dat zal Vandeputte te danken hebben aan het feit dat hij dit seizoen 40 crossen gereden zal hebben, maar ook heel constant is. Hij won zes crossen, eindigde 19 keer in de top drie en slechts vijf keer buiten de top tien. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Niels Vandeputte
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

19:00
Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

12:30
FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

20:30
"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

20:00
Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

18:30
Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

15:00
🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

17:30
Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

17:00
Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

16:30
Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

15:30
Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

14:00
Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties Interview

Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties

13:30
Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

09:00
🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

13:00
'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

12:05
Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

11:00
Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

10:00
Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

08:30
Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie Naast de fiets

Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

08:00
Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

07:30
De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

07:00
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

15/02
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

15/02
Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

15/02
🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

15/02
🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

15/02
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

15/02
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

15/02
Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

15/02
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

15/02
Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

15/02
"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

15/02
Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

15/02
📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

15/02
Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

15/02
Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

15/02
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Gerben Kuypers Niels Vandeputte Klaas Lodewyck Demi Vollering Tadej Pogacar Lars Van Der Haar Tim Wellens Johan Bruyneel Bobbie Traksel Bart Wellens Sep Vanmarcke Michael Vanthourenhout Matteo Moschetti Christoph Roodhooft Arnaud De Lie Gianni Vermeersch Biniam Girmay

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved