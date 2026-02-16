Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat

Mathieu van der Poel domineerde dit seizoen opnieuw in het veld en pakte zijn achtste wereldtitel. Toch zal Van der Poel het seizoen wellicht niet afsluiten als nummer één op de UCI-ranking.

De voorbije jaren heeft Mathieu van der Poel het veldrijden gedomineerd. De Nederlander won dit seizoen de dertien crossen waar hij aan de start stond, dat deed hij vorig seizoen ook met de acht crossen die hij reed.

Dominante Van der Poel in het veld

Van der Poel heeft nu de laatste 24 crossen waar hij aan de start stond gewonnen, van zijn laatste 38 crossen heeft de Nederlander er zelfs 37 gewonnen. Niemand kan Van der Poel in het veldrijden nog kloppen.

Doordat Van der Poel vorig seizoen slechts acht crossen reed, sloot hij af op de achtste plaats op de UCI-ranking. Door zijn dominantie dit seizoen en zijn dertien overwinningen is Van der Poel naar de eerste plaats doorgeschoven.

Gaat Vandeputte nog over Van der Poel?

Toch bestaat de kans nog dat Van der Poel het seizoen niet zal afsluiten als nummer één. Als Niels Vandeputte zondag in Oostmalle eerste of tweede wordt, dan zal hij nog over Van der Poel wippen in de UCI-ranking.

Dat zal Vandeputte te danken hebben aan het feit dat hij dit seizoen 40 crossen gereden zal hebben, maar ook heel constant is. Hij won zes crossen, eindigde 19 keer in de top drie en slechts vijf keer buiten de top tien.