Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

Mathieu van der Poel weet de plekjes wel uit te kiezen waar hij verblijft. Hij woont en traint niet alleen in België maar ook in Spanje.

Johan Bruyneel maakt zich deze bedenking verrassend genoeg tijdens een aflevering van THEMOVE+, wanneer hij de prestatie van Remco Evenepoel en Red Bull in de Ronde van Valencia bespreekt. "Ze hebben het volle vertrouwen in Remco. Dat moet voortkomen uit de trainingskampen dat ze samen gedaan hebben. Ze hebben zijn niveau gezien."

Bruyneel liet zich eerder al positief uit over de seizoensstart van Evenepoel. Zijn ploeg is mee in het verhaal. "Ik herinner me dat ze in Mallorca 270 kilometer reden aan bijna 40 kilometer per uur tijdens een trainingstocht. Ik heb gehoord dat de Belgen in de ploeg verplicht werden om mee te rijden met Remco tijdens die trainingsrit. Voor de rest was het optioneel", lacht Bruyneel.

Evenepoel op de trainingswegen van Van der Poel

Bruyneel weet ook in welke omgeving ze die dag trainden: op de Cumbre del Sol, een klim net voorbij Moraira. "Dat is waar Van der Poel woont. Ik weet niet exact waar hij woont, maar stel je maar eens voor dat je daar elke dag naar boven moet na je trainingsrit." Bruyneel kan het zich amper inbeelden dat die inspanning er nog eens bijkomt.

"Misschien staat er een auto beneden. Als je na een training van zeven uur die klim nog eens moet doen, dat is niet plezant." Bruyneel maakt de vergelijking met andere beklimmingen voor hoogtestages. "Op de Teide en de Sierra Nevada is het hetzelfde. Wel, de Cumbra del Sol is een kortere klim van drie of vier kilometer, maar het is ongelooflijk steil."

Van der Poel traint graag in Spanje tijdens de winter

Zo is de woonplaats van Mathieu van der Poel tijdens de winter plots iets wat door het hoofd spookt bij Johan Bruyneel. In elk geval traint Van der Poel graag in Spanje in de wintermaanden en dat doet hij vaak aan de zijde van Freddy Ovett.