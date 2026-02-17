Evenepoel wilde niet winnen: ploegleider Lodewyck onthult het plan

Remco Evenepoel sprintte niet mee voor de overwinning in de eerste etappe van de UAE Tour. Een doelbewuste keuze van Red Bull-BORA-hansgrohe, verklapte zijn ploegleider Klaas Lodewyck.

Isaac del Toro maakte veel indruk in de eerste etappe van de UAE Tour en pakte op indrukwekkende wijze de ritzege in een sprint bergop. De Mexicaan nam zo ook tien bonificatieseconden op Remco Evenepoel.

Evenepoel wilde eerste etappe niet winnen

Zelf mengde Evenepoel zich niet, hij eindigde als 20ste in de sprint en verloor geen extra seconden op Del Toro. Het was dan ook een bewuste strategie van de olympische kampioen om zich niet te mengen in de sprint.

Dat verklapte zijn ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN. "We wilden die leiderstrui echt vermijden. Mocht Remco eerste zijn geëindigd, kwamen daar nog heel wat zaken bij kijken, zoals een verplicht startuur, een podiumceremonie en een tijdritpak van de organisatie."

Evenepoel start vroeg, Del Toro als laatste

Del Toro is als leider verplicht om als laatste te starten, terwijl alle andere renners de vrijheid kregen om hun startuur te kiezen met tijdsloten die hun ploegen kregen op basis van de omgekeerde volgorde van het klassement.

Evenepoel kon zo al vroeg starten, om 9u54 Belgische tijd, en de wind vermijden. Del Toro kan pas ruim twee uur later om 12u14 van start gaan. Evenepoel zal dus wel lang moeten wachten om te weten of hij de tijdrit ook wint.