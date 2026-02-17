'Zorgen bij Van Aert en co? Visma-Lease a Bike start zoektocht naar hoofdsponsor'

Visma-Lease a Bike gaat op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De Nederlandse ploeg wil aan de top blijven en dat lukt niet met de huidige sponsors.

In 2022 en 2023 was het toenmalige Jumbo-Visma de beste wielerploeg ter wereld met onder meer twee Tourzeges van Jonas Vingegaard. Jumbo haakte eind 2023 wel af als hoofdsponsor, Visma nam die rol over.

Stevige concurrentie voor Visma-Lease a Bike

Er werd zelfs even nagedacht over een fusie met Soudal Quick-Step, maar die sprong af. Intussen is de Nederlandse ploeg wel voorbijgestoken door UAE Team Emirates-XRG en wordt ook hun tweede plaats uitgedaagd.

Visma wil budget niet verhogen

Dat onder meer door ploegen zoals Red Bull-BORA-hansgrohe, Lidl-Trek en Decathlon-CMA CGM. Visma-Lease a Bike wil zijn budget ook verder opkrikken, maar volgens WielerFlits wil Visma daar niet in meegaan.

CEO Richard Plugge zou al met enkele multinationals gesproken hebben om de rol van Visma als hoofdsponsor over te nemen. De toekomst van de ploeg is met sponsors als Visma, PON (Lease a Bike en Cervélo) en Rabobank wel niet in gevaar.



Visma zou bij het vinden van een nieuwe hoofdsponsor dan een stap terug doen. De zoektocht naar een nieuwe sponsor blijft wel een moeilijk gegeven voor wielerploegen, het is dus afwachten of Plugge zal slagen in zijn opdracht.