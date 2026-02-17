Veldrijden niet meer belangrijk sinds het WK? Wellens zegt wat grootste probleem was

Het veldritseizoen eindigt zondag in Oostmalle. Al is het seizoen voor velen al gestopt na het WK begin februari. Bart Wellens is het daar niet mee eens.

Veel crossers niet meer in actie na WK

Sinds het WK veldrijden zijn Mathieu van der Poel en Thibau Nys er niet meer bij, Toon Aerts reed in de week na het WK in Lille ook al zijn laatste cross van het seizoen. Emiel Verstrynge zette zelfs na het BK een punt achter zijn seizoen. 

Het zijn vooral Michael Vanthourenhout en Niels Vandeputte die in de weken na het WK weer domineren. Voor Bart Wellens zijn dat ook toppers, die zeker niet gedegradeerd mogen worden. 

Viel veldrijden in een dip na het WK?

Dat het veldrijden in een dip is gevallen na het WK, dat vindt Wellens dan ook niet. "Ik ben daar niet mee akkoord. Het is vooral jammer dat de klassementen eigenlijk al voor het WK beslist waren", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Daardoor ging het alleen nog maar om de dagzege in Middelkerke, Lille en Brussel en was er geen koers in de koers meer. Dat heeft ervoor gezorgd dat de spanning wat was verdwenen uit het veldrijden. 

Volgend seizoen zal dat wellicht nog meer het geval zijn. De laatste manche van de Superprestige wordt dan al begin januari gereden, na het WK zullen enkel nog twee manches in de X2O Badkamers Trofee op het programma staan. 

