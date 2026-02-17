"Gaan ze nooit meer doen": Wuyts weet waarom de Tour niet in de kaart van Evenepoel speelt

"Gaan ze nooit meer doen": Wuyts weet waarom de Tour niet in de kaart van Evenepoel speelt
Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft nog maar eens een tijdrit gewonnen. Michel Wuyts vindt het dan ook jammer dat er in de Tour de France geen lange tijdritten meer zijn.

Voor de 25ste keer in zijn carrière heeft Remco Evenepoel een tijdrit gewonnen. In de UAE Tour was Evenepoel de beste op een vlak parcours van 12,2 kilometer en neemt hij ook de leiderstrui over van Isaac Del Toro. 

Evenepoel kan zo met een voorsprong aan de lastige derde etappe beginnen. De aankomst ligt dan op Jebel Mobrah (13,2 km aan gemiddeld 8,2%), waar de laatste 6,8 kilometer aan gemiddeld 11,8% omhoog loopt. 

Geen lange tijdritten in de Tour

Evenepoel heeft wat marge in het klassement om tijd te verliezen en Michel Wuyts vindt het dan ook jammer dat de wereldkampioen tijdrijden in de Tour de France de kans niet krijgt om hetzelfde te doen in een lange tijdrit. 

Maar Wuyts weet ook waarom er in de Tour geen tijdritten van zo'n 50 kilometer meer zijn. "Het versuft, het is niet sexy. Zo'n lange tijdritten gaan ze nooit meer plannen. En dat vind ik echt een gemis", zegt Wuyts bij VTM GO. 

"De kijkcijfers zakken altijd weg, de Fransen houden niet van tijdrijders." Dit jaar is er in de Tour maar één individuele tijdrit. De zestiende etappe zal 26 kilometer lang zijn en ook nog tien kilometer bergop, slechts tien kilometer zal vlak zijn. 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Remco Evenepoel

