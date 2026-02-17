'Versterking op komst? Sven Nys denkt aan verrassende vervanger voor Van der Haar'

'Versterking op komst? Sven Nys denkt aan verrassende vervanger voor Van der Haar'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veldritseizoen zit er bijna op, met alleen nog de Sluitingsprijs in Oostmalle op het programma. Voor volgend seizoen worden al enkele renners aan andere ploegen gelinkt.

Met enkel nog Oostmalle kunnen de veldrijders al aan vakantie gaan denken. Toch zal er nu ook al aan het nieuwe seizoen, dat in oktober begint, gedacht worden. En dan gaat onder andere over de samenstelling van de ploegen. 

Orts vervanger van Van der Haar?

Bij Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions kunnen ze volgend seizoen niet meer rekenen op Lars van der Haar. De Nederlander hangt op zijn 34ste de fiets aan de haak en dus moet Sven Nys op zoek naar een vervanger. 

Tijdens de cross in Sint-Niklaas werd er bij Sporza gemeld dat Sven Nys zou denken aan Felipe Orts (30). De Spaanse kampioen ziet zijn ploeg Ridley Racing stoppen en moet op zoek naar een nieuwe werkgever. 

Hendrikx en Kamp naar Nederlandse ploeg?

Verder zou de Nederlander Mees Hendrikx zijn ploeg Heizomat-Cube verlaten. De Duitse ploeg heeft voor volgend seizoen Joris Nieuwenhuis binnengehaald, maar zou dus ook nog iemand zien vertrekken. 

Hendrikx zou samen met een Ryan Kamp, die sinds 1 januari bij Team Ekoï van de broers Roodhooft rijdt, naar een Nederlandse ploeg trekken. Welke Nederlandse ploeg dat is, is nog niet duidelijk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Felipe Orts

Meer nieuws

Ondanks eerdere belofte: Patrick Lefevere opnieuw van de partij

Ondanks eerdere belofte: Patrick Lefevere opnieuw van de partij

11:00
Evenepoel wilde niet winnen: ploegleider Lodewyck onthult het plan

Evenepoel wilde niet winnen: ploegleider Lodewyck onthult het plan

10:00
Ex-winnaar Parijs-Roubaix ziet groot mankement voor Pogacar tegenover Van der Poel

Ex-winnaar Parijs-Roubaix ziet groot mankement voor Pogacar tegenover Van der Poel

09:00
'Zorgen bij Van Aert en co? Visma-Lease a Bike start zoektocht naar hoofdsponsor'

'Zorgen bij Van Aert en co? Visma-Lease a Bike start zoektocht naar hoofdsponsor'

08:30
Omdat hij ouder wordt? Opvallende nieuwigheid bij Evenepoel in tijdrit

Omdat hij ouder wordt? Opvallende nieuwigheid bij Evenepoel in tijdrit

08:00
🎥 Zwaar verdict voor Maxim Van Gils nadat hij in de hekken werd gereden

🎥 Zwaar verdict voor Maxim Van Gils nadat hij in de hekken werd gereden

07:36
Veldrijden niet meer belangrijk sinds het WK? Wellens zegt wat grootste probleem was

Veldrijden niet meer belangrijk sinds het WK? Wellens zegt wat grootste probleem was

07:00
Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat

Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat

21:30
FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

20:30
"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

20:00
Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

19:00
Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

18:30
🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

17:30
Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

17:00
Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

16:30
Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

15:30
Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

15:00
Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

14:00
Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties Interview

Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties

13:30
🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

13:00
Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

16/02
'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

16/02
Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

16/02
Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

16/02
Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

16/02
Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

16/02
Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie Naast de fiets

Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

16/02
Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

16/02
De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

16/02
🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

15/02
🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

15/02
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

15/02
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

15/02
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

15/02
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

15/02
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

15/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Gerben Kuypers Klaas Lodewyck Tadej Pogacar Niels Vandeputte Demi Vollering Lars Van Der Haar Tim Wellens Bobbie Traksel Sep Vanmarcke Bart Wellens Michael Vanthourenhout Christoph Roodhooft Matteo Moschetti Gianni Vermeersch Arnaud De Lie Biniam Girmay Jhonatan David Villavicencio Narvaez

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved