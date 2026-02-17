'Versterking op komst? Sven Nys denkt aan verrassende vervanger voor Van der Haar'

Het veldritseizoen zit er bijna op, met alleen nog de Sluitingsprijs in Oostmalle op het programma. Voor volgend seizoen worden al enkele renners aan andere ploegen gelinkt.

Met enkel nog Oostmalle kunnen de veldrijders al aan vakantie gaan denken. Toch zal er nu ook al aan het nieuwe seizoen, dat in oktober begint, gedacht worden. En dan gaat onder andere over de samenstelling van de ploegen.

Orts vervanger van Van der Haar?

Bij Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions kunnen ze volgend seizoen niet meer rekenen op Lars van der Haar. De Nederlander hangt op zijn 34ste de fiets aan de haak en dus moet Sven Nys op zoek naar een vervanger.

Tijdens de cross in Sint-Niklaas werd er bij Sporza gemeld dat Sven Nys zou denken aan Felipe Orts (30). De Spaanse kampioen ziet zijn ploeg Ridley Racing stoppen en moet op zoek naar een nieuwe werkgever.

Hendrikx en Kamp naar Nederlandse ploeg?

Verder zou de Nederlander Mees Hendrikx zijn ploeg Heizomat-Cube verlaten. De Duitse ploeg heeft voor volgend seizoen Joris Nieuwenhuis binnengehaald, maar zou dus ook nog iemand zien vertrekken.

Hendrikx zou samen met een Ryan Kamp, die sinds 1 januari bij Team Ekoï van de broers Roodhooft rijdt, naar een Nederlandse ploeg trekken. Welke Nederlandse ploeg dat is, is nog niet duidelijk.



