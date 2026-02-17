Evenepoel profiteert van vroege start en deelt stevige tik uit aan Del Toro in UAE Tour

Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de UAE Tour gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden ging snel van start en profiteerde daarvan om Isaac Del Toro veel tijd aan te smeren.

In de UAE Tour mocht behalve leider Isaac Del Toro gekozen worden wanneer de renners van start gingen in de tijdrit van 12,2 kilometer. Alle favorieten voor de dagzege en het klassement kozen ervoor om vroeg van start te gaan.

Evenepoel zet snel beste tijd neer

Evenepoel ging als vijfde van start en zette al snel de toptijd neer. Joshua Tarling kwam bijzonder dicht, maar moest toch zes seconden prijsgeven. Niemand kwam nog binnen de tien seconden van Evenepoel.

Ilan Van Wilder en Antonio Tiberi verloren 34 seconden, Derek Gee en Pablo Castrillo 35 seconden en Lennert Van Eetvelt zelfs één minuut en drie seconden. Isaac Del Toro ging dan als laatste van start.

Del Toro verliest veel tijd

De Mexicaan had bij het eerste tussenpunt na 5,8 kilometer al een achterstand van 32 seconden op Evenepoel. In het tweede deel verloor de Mexicaan nog wat meer tijd, uiteindelijk werd hij 25ste op 42 seconden van Evenepoel.

Evenepoel slaat dus een dubbelslag in de UAE Tour en is de nieuwe leider. In het klassement heeft hij nu 32 seconden voorsprong op Del Toro, woensdag staat er een stevige bergrit op het programma.



Lees ook... "Gaan ze nooit meer doen": Wuyts weet waarom de Tour niet in de kaart van Evenepoel speelt›

Results powered by FirstCycling.com