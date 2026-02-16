Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Een persconferentie is in de Emiraten toch net wat anders. Was er groot nieuws ten huize Evenepoel? Neen, toch niet.

Een dag voor de start van de UAE Tour vond een persconferentie plaats met de grootste namen die aan de rittenkoers deelnemen. Remco Evenepoel was wellicht de grootste naam van allemaal. Ook Isaac del Toro, Lennert Van Eetvelt, Joshua Tarling en Jonathan Milan namen deel aan deze persconferentie. Die kende een bijzonder verloop.

Vooral het einde was opmerkelijk, meldt Het Laatste Nieuws. Op het einde mocht ook een wielertoerist een vraag stellen aan Evenepoel. De vraag was hoe hij omgaat met druk en welk advies hij op dit vlak kan geven aan anderen. "Elke renner, eigenlijk elke mens in het algemeen, gaat er anders mee om. Ik kan dus moeilijk zeggen hoe iemand anders het moet doen."

Het leven draait om meer dan koers voor Remco

Evenepoel haalt dan maar aan hoe hij het zelf aanpakt. "Ik doe het door zoveel mogelijk van mijn tijd naast de fiets te genieten. Wij zijn ook maar gewone mensen. Het leven is meer dan fietsen. Je bent coureur voor een paar jaar, maar je bent voor altijd een partner, zoon of op een dag vader." Dat hij het woord 'vader' in de mond nam, wekte een reactie los.

Jonathan Milan was duidelijk zeer alert aan het luisteren en vroeg zich meteen af: "Oh, heb je nieuws?" Met andere woorden: de Italiaanse spurtbom van Lidl-Trek vroeg zich af of het een manier was voor Remco Evenepoel om aan te kondigen dat hij en zijn echtgenote Oumi een kindje verwachten. Dat zou pas groot nieuws zijn.

Evenepoel drukt het meteen de kop in

Het was reden genoeg om voor een lach te zorgen op de aanwezige gezichten. Evenepoel was er alvast snel bij om zo'n verhaal geen eigen leven te laten leiden: "Neen, neen!" Voor alle duidelijkheid: Oumi is dus niet zwanger.