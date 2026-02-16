Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een persconferentie is in de Emiraten toch net wat anders. Was er groot nieuws ten huize Evenepoel? Neen, toch niet.

Een dag voor de start van de UAE Tour vond een persconferentie plaats met de grootste namen die aan de rittenkoers deelnemen. Remco Evenepoel was wellicht de grootste naam van allemaal. Ook Isaac del Toro, Lennert Van Eetvelt, Joshua Tarling en Jonathan Milan namen deel aan deze persconferentie. Die kende een bijzonder verloop.

Vooral het einde was opmerkelijk, meldt Het Laatste Nieuws. Op het einde mocht ook een wielertoerist een vraag stellen aan Evenepoel. De vraag was hoe hij omgaat met druk en welk advies hij op dit vlak kan geven aan anderen. "Elke renner, eigenlijk elke mens in het algemeen, gaat er anders mee om. Ik kan dus moeilijk zeggen hoe iemand anders het moet doen."

Het leven draait om meer dan koers voor Remco

Evenepoel haalt dan maar aan hoe hij het zelf aanpakt. "Ik doe het door zoveel mogelijk van mijn tijd naast de fiets te genieten. Wij zijn ook maar gewone mensen. Het leven is meer dan fietsen. Je bent coureur voor een paar jaar, maar je bent voor altijd een partner, zoon of op een dag vader." Dat hij het woord 'vader' in de mond nam, wekte een reactie los.

Jonathan Milan was duidelijk zeer alert aan het luisteren en vroeg zich meteen af: "Oh, heb je nieuws?" Met andere woorden: de Italiaanse spurtbom van Lidl-Trek vroeg zich af of het een manier was voor Remco Evenepoel om aan te kondigen dat hij en zijn echtgenote Oumi een kindje verwachten. Dat zou pas groot nieuws zijn.

Evenepoel drukt het meteen de kop in

Lees ook... Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister
Het was reden genoeg om voor een lach te zorgen op de aanwezige gezichten. Evenepoel was er alvast snel bij om zo'n verhaal geen eigen leven te laten leiden: "Neen, neen!" Voor alle duidelijkheid: Oumi is dus niet zwanger. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Jonathan Milan

Meer nieuws

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

08:30
Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

09:00
Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie Naast de fiets

Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

08:00
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

17:00
De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

07:00
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

18:30
🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

21:30
🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

20:30
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

20:00
Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

15:00
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

19:00
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

16:30
Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

12:00
Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

14:00
"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

13:30
Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

13:00
Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

15/02
📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

12:30
Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

15/02
Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

11:00
1
Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

10:00
Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

15/02
Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

15/02
Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

Widar (20) wordt knap vierde in eerste koers, maar ziet toch stevig werkpunt

15/02
📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

📷 Toch even schrikken? Evenepoel moet meteen puffen bij aankomst in UAE

14/02
Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

Van de cross naar de weg: Wellens onthult wat hem zo aanspreekt in nieuw avontuur

14/02
"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

"Het moet wel": Bruyneel geeft reden voor vertrek trainer Vingegaard en schat gevolgen in

14/02
Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

Weinig rust voor Lucinda Brand: Sven Nys verklapt haar eerste wegkoers

14/02
Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

Moeite met het mountainbiken: Van der Poel zegt wat zijn twee beperkingen zijn

14/02
📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

📷 "Voor de moraal": twee zaken houden Wout van Aert gemotiveerd op training

14/02
🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

🎥 Widar begint uitstekend aan zijn seizoen, nog maar eens prijs voor ploeg van Pogacar

14/02
Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

Fouten gemaakt bij Soudal Quick-Step? Vader Evenepoel is eerlijk over Remco

14/02
Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

Vanthourenhout baalt na nipte nederlaag en zegt wat het verschil maakte

14/02
🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas

🎥 Wat een remonte! Vandeputte snoept zege van Vanthourenhout nog af in Sint-Niklaas

14/02
Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

Op zijn 32ste zijn eerste voorjaar: Aerts verklaart waarom het zo lang heeft geduurd

14/02
"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

"Had de hoop opgegeven, maar...": Gianni Vermeersch onthult zijn droomkoers

14/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Niels Vandeputte Patrick Evenepoel Michael Vanthourenhout Gerben Kuypers Tim Wellens Klaas Lodewyck Tadej Pogacar Jarno Widar Bobbie Traksel Gianni Vermeersch Arnaud De Lie Biniam Girmay Wilco Kelderman Matteo Jorgenson Jonas Vingegaard Rasmussen Jonathan Milan Dries De Bondt

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved