Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training
Het is op de weg steeds goed uitkijken, zowel voor recreatieve fietsers als voor profrenners. Een nieuw wielerdrama herinnert ons eraan dat het noodlot overal en altijd kan toeslaan.

Het is immers ook gebeurd bij Francesco Mazzoleni, een amper 18-jarige Italiaanse wielrenner. In het noorden van Italië was hij een trainingstocht aan het afwerken toen hij aangereden werd door een autobestuurder. Mazzoleni heeft het ongeval niet overleefd. Opnieuw een wielertalent waar we veel te vroeg afscheid van moeten nemen.

Mazzoleni reed voor het Italiaanse team GoodShop en deze ploeg heeft via de sociale media een verklaring verspreid. "Onze Francesco Mazzoleni verlaat ons te vroeg. Hij deed waar hij het meeste van hield." Mazzoleni zou heel dicht bij zijn huis aan het trainen geweest zijn, in een omgeving die hij dus erg goed kent. Dat is helaas geen garantie op veiligheid.

Mazzoleni herinnerd voor zijn glimlach en inzet

"We zullen altijd je glimlach en je gedrevenheid met ons meedragen", richt de ploeg nog een woordje richting de overleden Francesco. Het zijn deze dingen waar de jonge renner blijkbaar voor gekend was en waardoor hij zijn droom heeft nagejaagd om wielrenner te worden. Helaas kunnen we niet zien hoe zich dat verder ontwikkeld zou hebben.

Het hoeft amper nog gezegd, maar we hebben al van te veel wielrenners afscheid moeten nemen na een ongeval op training. In eigen land was er in 2023 nog het overlijden van wielerbelofte Tijl De Decker, die eerder dat jaar nog Parijs-Roubaix voor beloften gewonnen had. Ook hij werd het slachtoffer van een aanrijding op training.

Veel sterkte aan familie van overleden renner


Geregeld zijn het ook heel jonge renners die op deze manier het leven laten en dat maakt het eens te meer hartverscheurend. Veiligheid voor fietsers en wielrenners is daarom een thema dat centraal moet blijven staan in de actualiteit. Onze redactie wenst de familie en vrienden van Francesco Mazzoleni veel sterkte. 

