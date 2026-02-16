Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

Remco Evenepoel zal het niet opnemen tegen Tadej Pogacar maar tegen een andere renner van UAE Team Emirates-XRG. Isaac del Toro is de kopman bij de ploeg uit de Emiraten.

Op een duel tussen Pogacar en Evenepoel is het dus nog even wachten: de Sloveen geeft verstek voor de editie van dit jaar. Met Jonas Vingegaard ging er normaal voor Evenepoel wel een tegenstander van formaat aan de start komen, maar een valpartij van de Deen op training heeft er anders over beslist. Zo is het toch weer kijken richting UAE.

Isaac del Toro verklaarde eerder immers al vol vertrouwen te zitten. VELO meldt wat de Mexicaan te zeggen had op de persconferentie daags voor de start. "Ik voel de druk wel een beetje, maar dat komt omdat de UAE Tour mijn eerste koers van het jaar is. Ik heb enkele testen gedaan in Mexico en die waren behoorlijk ok." Het is het enige referentiepunt voor Del Toro.

Privilege voor Del Toro

De druk waar hij het over heeft wordt door de buitenwereld eerder gelinkt aan de financiële middelen die in de Emiraten in het wielrennen gepompt worden. "Ik weet dat het ook een thuisrace is voor mijn ploeg. Het betekent veel om het vertrouwen van de ploeg te krijgen voor deze koers. Het is een privilege om in deze positie te verkeren."

Del Toro voelt zich dus vereerd, maar schuift de druk wel zoveel als hij kan af op Remco Evenepoel. "Met zijn palmares is Remco de favoriet", legt Del Toro de bal in het kamp van zijn Belgische concurrent. Wat zijn dan de verwachtingen van de man die tweede eindigde in de Giro? "Ik hoop om deze week ook een van de beste renners te zijn."

UAE vs Red Bull



Dat mag zeker verwacht worden van het 22-jarige klimtalent. Na het schouwspel in de Giro van vorig jaar is het ook uitkijken wat het tactisch steekspel tussen UAE Team Emirates-XRG en Red Bull-BORA-hansgrohe oplevert.