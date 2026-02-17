Visma-Lease a Bike zoekt nieuwe hoofdsponsor: CEO Plugge legt uit waarom

CEO Richard Plugge zoekt naar een nieuwe hoofdsponsor als vervanger van Visma. En dat om de strijd met de andere topploegen te kunnen blijven aangaan.

Visma gaat niet verder als hoofdsponsor

Visma-Lease a Bike zal nog tot eind dit jaar blijven bestaan, maar in 2027 zal de ploeg van Wout van Aert wellicht anders heten. De Nederlandse ploeg moet naar een vervanger van Visma, dat geen extra investeringen wil doen.

De zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor zou niets te maken hebben met financiële problemen, maar wel om de concurrentie met topploegen zoals UAE, Lidl, Red Bull en Decathlon te kunnen blijven aangaan.

Waarom zoekt Visma-Lease a Bike extra geld?

Dat vertelde CEO Richard Plugge al begin januari bij de ploegvoorstelling. Toen verklapte Plugge al dat het budget van de Nederlandse ploeg dit jaar niet is gestegen in vergelijking met vorig jaar.

"Dat is nu de vijfde of zesde plaats. Het is een zware uitdaging voor ons om die plaats te behouden en zo in de top vier te blijven, maar als het kan, willen we graag stijgen naar de derde of vierde plaats", zei Plugge bij HLN.



Plugge zou al aan het onderhandelen zijn met multinationals en zou het om een bedrag gaan van meer dan 10 miljoen euro per jaar die hij zoekt. Welke bedrijven dat zijn, is op dit moment niet duidelijk.