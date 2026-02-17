Pogacar krijgt opvallend advies voor Parijs-Roubaix: "Zo heeft Van Petegem gewonnen"

Tadej Pogacar debuteerde vorig jaar met een knappe tweede plaats in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen waagt dit jaar opnieuw zijn kans en krijgt verrassend advies.

Wereldkampioen Tadej Pogacar maakte vorig jaar zijn langverwachte debuut in Parijs-Roubaix. De Sloveen bleef als laatste bij Mathieu van der Poel, maar maakte op 39 kilometer van de streep een fout.

Kan Pogacar Van der Poel kloppen in Parijs-Roubaix?

Pogacar schatte een bocht verkeerd in en ging tegen de grond. De Sloveen moest ook wisselen van fiets en bleef daarna lang hangen op zo'n 20 seconden. Na een tweede fietswissel brak de veer helemaal.

Van der Poel won met iets meer dan een minuut voorsprong op Pogacar, maar de Sloveen keert dit jaar terug naar Parijs-Roubaix en wil nu wel aan het langste eind trekken. En hij krijgt opvallend advies uit van ex-renner Michel Cornelisse.

Moet Pogacar trainen op sprint op de piste?

"Ik zou hem adviseren om te oefenen op sprinten op de piste. Iedereen verkent het parcours, maar een sprintje op de baan doet niemand. Daar heb ik vaak discussies over", zegt de ploegleider van UAE Team ADQ bij De Grote Plaat.



"Peter Van Petegem won Parijs-Roubaix (in 2003, nvdr.) door zijn ervaring op de piste, omdat hij zijn concurrent hoog in de baan hield. Die kon daardoor niet sprinten."