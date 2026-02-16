Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

Thibau Nys beleeft een vakantie met alles erop en eraan. In het gezelschap van vriendin Anna Eikendal mogen de remmen eens los na vele intense crossen.

Het valt niet te onderschatten in welke fysieke en mentale spanning Thibau Nys vier maanden aan een stuk geleefd heeft tijdens het veldritseizoen, van begin november tot begin februari. Daar heeft hij onlangs nog over getuigd in de docuserie rond zijn persoon op het YouTube-kanaal van zijn ploeg Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions.

Nys nam na het WK veldrijden in Hulst nog even zijn tijd, maar vertrok daarna met vriendin Anna en enkele vrienden op skivakantie. Eerder verscheen via sociale media al een beeld met een indrukwekkend zicht vanuit een zwembad. Dat is een van de hoogtepunten maar zeker niet alles wat de vakantie voor Nys & co te bieden heeft.

Nys doet aan zwemmen en skiën op vakantie

Via foto's en filmpjes op zijn Instagrampagina heeft Nys met de wereld gedeeld wat er op zijn vakantie in Oostenrijk allemaal te beleven valt. Dat gaat van genieten met Anna in het zwembad tot al glimlachend op de skilatten staan. Dat laatste hoeft zelfs niet alleen overdag te zijn: er werd ook geskiet onder kunstlicht. Dat maakt het nog specialer.

Crossen onder kunstlicht kent Thibau al van in Diegem, skiën onder kunstlicht zal ook wel indrukwekkend zijn. Voorts geniet het gezelschap van de geneugten van het leven. Af en toe iets eten, iets drinken en ook stevig dansen op de après-ski: het hoort er allemaal bij. Het is leuk om te zien dat Thibau & co genieten in de bergen.

Thibau Nys heeft nog ruim de tijd



Thibau Nys hoeft pas op de weg te koersen in april, hij kan nu dus nog wel even ruim de tijd nemen om de batterijen helemaal op te laden. Daar is hij alvast goed mee bezig: aan amusementswaarde op vakantie geen gebrek.