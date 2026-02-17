Omdat hij ouder wordt? Opvallende nieuwigheid bij Evenepoel in tijdrit

Remco Evenepoel rijdt in de UAE Tour zijn eerste echte individuele tijdrit van het jaar. En daarin zal Evenepoel voor het eerst zijn nieuwe tijdritpak uittesten.

Evenepoel reed al een ploegentijdrit in Mallorca en een geneutraliseerde tijdrit op wegfietsen in Valencia, maar in de UAE Tour zal hij eindelijk eens een individuele tijdrit afwerken dit jaar.

Lange mouwen in de tijdrit bij Evenepoel

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is er deze winter hard gewerkt om Evenepoel nog sneller te maken tegen de klok. Zo ging Evenepoel in oktober opnieuw naar de VS voor testen in de windtunnel van Specialized.

En daarin is uitgekomen dat Evenepoel nu toch beter met lange mouwen rijdt in plaats van korte. Evenepoel beweerde de voorbije jaren altijd dat hij sneller was met korte mouwen door zijn snelle huid.

Geen snelle huid meer of beter pak?

"Ik ben wat ouder aan het worden, hé. (lacht) Dus misschien mijn vel ook wel", zegt Evenepoel bij HLN. "Het is eigenlijk de enige verandering die uit ons laatste bezoek aan de windtunnel is gekomen."

Lees ook... "Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel›

"Vorig jaar reed Remco natuurlijk met een pak van Castelli, nu is het van Specialized", vult ploegleider Klaas Lodewyck aan. "Dat kan ook een verschil maken. Maar onze ingenieurs zijn ervan overtuigd dat dit op deze manier het snelste pak is."