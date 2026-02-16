Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

Foto: © photonews

Mathieu van der Poel domineerde dit seizoen overal waar hij aan de start stond met dertien zeges op rij. Bart Wellens denkt niet dat het snel zal veranderen.

Vorig seizoen won Mathieu van der Poel zijn acht crossen, dit seizoen was er opnieuw niets te doen aan de wereldkampioen met dertien zeges op rij. Van der Poel is nu al meer dan twee jaar ongeslagen.

Crossen niet spannend met Van der Poel?

Bart Wellens geeft toe dat de crossen waarin Van der Poel aan de start staat niet de spannendste zijn. Ook al probeerde Nys hem het vuur aan de schenen te leggen en had Van Aert hem zonder val in Mol kunnen uitdagen. 

Verder was Van der Poel altijd veruit de beste en won hij hoe hij wilde. "Je hoort het ook bij het publiek: 'Als Van der Poel meedoet, is er geen spanning.' Ik begrijp dat de mensen dat zeggen, maar dat maakt hem net zo speciaal", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad

Wellens ziet niemand Van der Poel bedreigen

Van der Poel is wellicht de beste veldrijder aller tijden en dat moet geapprecieerd worden. En dat zal volgens Wellens ook volgend seizoen het geval zijn, als Van der Poel nog crossen zal rijden. 

Lees ook... Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"
Wellens ziet niemand Van der Poel echt uitdagen in het veld. "Nys en Del Grosso zullen misschien op het niveau van Van Aert zitten, maar Van der Poel zal toch nog een trapje hoger staan", stelt Wellens nog. 

