"Nooit gezien": Belgische voorjaarsklassieker pakt stevig uit

Het Belgische voorjaar staat voor de deur, de Bredene-Koksijde Classic is dit jaar toe aan zijn vijftiende editie. Bijna de helft van het peloton zal dit jaar bestaan uit ploegen uit de WorldTour.

Voor renners die op 21 maart niet aan de start staan in Milaan-Sanremo, is er op vrijdag 20 maart een alternatief met de Bredene-Koksijde Classic. De Belgische sprintklassieker kan dit jaar uitpakken met een mooie startlijst.

"We zijn erin geslaagd een nooit gezien deelnemersveld aan te trekken", zegt organisator Bert Pattyn. Er staan dit jaar elf ploegen uit de WorldTour, één meer dan vorig jaar, acht ProTeams en drie continentale ploegen aan de start.

Deelnemende ploegen Bredene-Koksijde Classic

De WorldTour-ploegen zijn Alpecin-Premier Tech, Lotto-Intermarché, Soudal-Quick Step, Lidl-Trek, NSN Cycling Team, Team Picnic-Post NL, Team Jayco-AlUla, XDS Astana, UAE Team Emirates-XRG, Uno-X Mobility en Groupama-FDJ.

Caja Rural-Seguros, Cofidis, Modern Adventure, Pinarello-Q36.5 , Flanders-Baloise, TotalEnergies, Tudor en Unibet Rose Rockets zijn de ProTeams, Tarteletto, Beat Cycling Club en VolkerWessels de continentale ploegen.

Parcours Bredene-Koksijde Classic

Na de start in Bredene trekt de koers richting de Westhoek, met onder meer de Kemmelberg. Daarna keert het peloton naar de kust via De Moeren. "Hier speelt de wind traditioneel een hoofdrol en loert het gevaar voor waaiers constant om de hoek", zegt Pattyn.





Edward Theuns mocht vorig jaar zegevieren in Koksijde. Hij zat in een ruime kopgroep die net uit de greep van het peloton bleef en won voor de Amerikaan Luke Lamperti en de Nederlander Nils Eekhoff.