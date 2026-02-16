Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

Remco Evenepoel kijkt in de UAE Tour na de eerste dag al meteen tegen een achterstand aan op Isaac Del Toro. Al zorgt dat volgens Jan Bakelants alleen maar voor meer spanning.

Vorig jaar won Jonathan Milan de eerste etappe van de UAE Tour op een oplopende weg in Liwa Palace. De Italiaan kwam dit jaar ten val in aanloop naar de sprint en zou niet meespelen voor de overwinning.

Evenepoel verliest tien seconden op Del Toro

Veel sprinters hadden het lastig in de steile laatste 500 meter en dus kwamen de klassementsrenners naar voren. Niet Remco Evenepoel, hij probeerde vooral geen tijd te verliezen voor het klassement.

Door de bonificatieseconden verloor Evenepoel uiteindelijk wel tien seconden op zijn grootste concurrent, Isaac Del Toro. De Mexicaanse kampioen won de etappe met een stevige sprint en maakte indruk.

Bakelants ziet interessant duel tussen Evenepoel en Del Toro

"De zege van Del Toro zorgt meteen voor een interessante dynamiek", stelde Jan Bakelants bij VTM GO. "Dat legt toch direct een beetje druk in het kamp van Remco Evenepoel. In die tijdrit van 12,2 kilometer zal hij wel vlotjes tien seconden sneller rijden dan Del Toro."

Lees ook... Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE›

"Die tien seconden zullen dan wel dienen om zijn achterstand goed te maken en niet om uit te lopen. Dat maakt het wel een stuk interessanter, omdat Evenepoel nu in het defensief gedwongen is", stelde Bakelants nog.