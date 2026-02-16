Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

Mads Pedersen ligt in de lappenmand met een polsbreuk. De Deen beseft dat het moeilijk zal zijn om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te rijden.

Op zijn eerste koersdag van 2026 liep het mis voor Mads Pedersen in de Ronde van Valencia. In zijn podcast Lang Distance heeft de Deen onthuld wat er die dag is gebeurd en hoe hij zijn polsbreuk heeft opgelopen.

Pedersen deelt details over polsbreuk

"In een smalle afdaling kwamen we bij een bocht naar links, waar twee renners aan de linkerkant van de weg naast elkaar reden, waardoor er geen ruimte meer was voor de renners aan de rechterkant", zegt de Deen.

Pedersen belandde naast de weg en ging hard tegen de grond. Hij wist meteen dat zijn sleutelbeen gebroken was, maar vooral de polsbreuk die na verder onderzoek werd gevonden brengt zijn voorjaar in gevaar.

Pedersen vreest voor zijn voorjaar

Parijs-Nice (8 tot 15 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) zal Pedersen zeker niet rijden. De rest van het voorjaar is ook heel onzeker. "Het zal heel moeilijk zijn. Nog één tegenslag en het is misschien wel onmogelijk."



Toch geeft Pedersen de moed nog niet op, hij wil de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) proberen te halen. "Ik moet het proberen, voor mezelf en mijn ploegmaats. Ik moet proberen om het te halen."