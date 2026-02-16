Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mads Pedersen ligt in de lappenmand met een polsbreuk. De Deen beseft dat het moeilijk zal zijn om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te rijden.

Op zijn eerste koersdag van 2026 liep het mis voor Mads Pedersen in de Ronde van Valencia. In zijn podcast Lang Distance heeft de Deen onthuld wat er die dag is gebeurd en hoe hij zijn polsbreuk heeft opgelopen. 

Pedersen deelt details over polsbreuk

"In een smalle afdaling kwamen we bij een bocht naar links, waar twee renners aan de linkerkant van de weg naast elkaar reden, waardoor er geen ruimte meer was voor de renners aan de rechterkant", zegt de Deen.

Pedersen belandde naast de weg en ging hard tegen de grond. Hij wist meteen dat zijn sleutelbeen gebroken was, maar vooral de polsbreuk die na verder onderzoek werd gevonden brengt zijn voorjaar in gevaar. 

Pedersen vreest voor zijn voorjaar

Parijs-Nice (8 tot 15 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) zal Pedersen zeker niet rijden. De rest van het voorjaar is ook heel onzeker. "Het zal heel moeilijk zijn. Nog één tegenslag en het is misschien wel onmogelijk."


Toch geeft Pedersen de moed nog niet op, hij wil de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) proberen te halen. "Ik moet het proberen, voor mezelf en mijn ploegmaats. Ik moet proberen om het te halen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mads Pedersen

Meer nieuws

Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

19:00
Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

18:30
🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

17:30
Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

16:30
Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

15:30
Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

15:00
Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

14:00
Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties Interview

Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties

13:30
🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

13:00
Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

12:30
'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

12:05
Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

11:00
Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

10:00
Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

09:00
Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

08:30
Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie Naast de fiets

Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

08:00
Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

07:30
De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

07:00
🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

21:30
🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

20:30
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

20:00
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

15/02
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

15/02
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

15/02
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

15/02
Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

15/02
Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

15/02
"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

15/02
Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

15/02
📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

15/02
Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

15/02
Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

15/02
1
Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

Van der Poel onthult zijn favoriete monument en of winnen ooit went

15/02
Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

Evenepoel en co zijn gewaarschuwd: UAE spreekt straffe taal over Pogacar

15/02
Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

15/02
Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

Kuypers baalt om Vanthourenhout, maar ziet toch ook stevige opsteker

15/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Niels Vandeputte Wout Van Aert Michael Vanthourenhout Gerben Kuypers Bobbie Traksel Bart Wellens Sep Vanmarcke Klaas Lodewyck Tadej Pogacar Lars Van Der Haar Johan Bruyneel Tim Wellens Roger De Vlaeminck Mads Pedersen Lucinda Brand Antonio Tiberi Thomas Pidcock Patrick Evenepoel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved