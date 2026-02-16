Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties

Nadat Sep Vanmarcke zijn eigen carrière als renner moest stopzetten in 2023, zocht hij zijn weg als analist. Inmiddels heeft hij die piste grotendeels verlaten om bij Soudal Quick-Step ploegleider te worden.

Vanmarcke was de laatste seizoenen vaak betrokken bij de omkadering van wielerwedstrijden en mocht tijdens de Tour de France aanschuiven bij de praatprogramma's die 's avonds doorgingen. Wielerkrant polste onlangs bij hem of hij het analysewerk niet ging missen. "Ik vond het heel leuk om te doen, dat is zeker zo", geeft hij ruiterlijk toe.

De winnaar van de Omloop van 2012 kon het altijd wel op een goede manier omschrijven hoe hij zich voelde. "Ik zei tegen de mensen altijd: als analist heb ik de beste positie achter de nadars, maar ik mag niet meer voorbij de nadarhekken komen. Ik kwam niet meer op het terrein, want ik zat niet meer in een ploeg." Deel uitmaken van een team is toch een speciale ervaring.

Vanmarcke praat nog altijd graag over de koers

"Als je 20-25 jaar in de wielerwereld zit, mis je wel de trigger om zelf een aandeeltje te hebben in de wedstrijd", verlangde Vanmarcke weer naar die verantwoordelijkheid. "Het is het maken van keuzes. Ik zal af en toe binnen een bepaald verhaal nog wel kunnen optreden als analist. Ik vind het ook wel leuk om erover te praten en over mijn kant van de koers te vertellen."

De voormalige wielerprof waardeert de positieve reacties die wielerliefhebbers getoond hebben voor zijn analysewerk. "In het afgelopen jaar waren veel mensen blij met mijn bijdragen, omdat ze er iets van konden bijleren. Ik vind het belangrijk om mensen te blijven triggeren om de koers te snappen en te volgen. Daar hebben we ook verantwoordelijkheid in."

Bijdrage Vanmarcke nu via ploegleiderschap



De 37-jarige Vanmarcke wil zich ertoe verbinden om nog zoveel mogelijk bij te dragen aan de moderne wielerwereld. Momenteel gebeurt dat dus in de eerste plaats als ploegleider bij het vernieuwde Soudal Quick-Step.