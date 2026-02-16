"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Isaac del Toro heeft met ritwinst in de eerste etappe van de UAE Tour tien seconden voorsprong genomen op Remco Evenepoel. De Mexicaan trekt ook met zelfvertrouwen naar de tijdrit.

In de eerste etappe van de UAE Tour heeft Isaac del Toro meteen zijn visitekaartje afgegeven met een stevige sprint bergop. De Mexicaan pakte zo ook tien seconden bonificatie en al een voorsprong op Remco Evenepoel

Del Toro wilde meteen toeslaan

"Ik zag een mogelijkheid om ervoor te gaan en wilde de rit niet met spijt afsluiten. Ik zag een renner een gat slaan, dus ik ging ervoor. Het was eigenlijk het plan om de eerste etappe te winnen, dus we moesten als team bij elkaar blijven."

Daar slaagde Del Toro ook in, die zo dinsdag met tien seconden voorsprong mag beginnen aan de tijdrit van 12,2 kilometer. "Ik heb gewerkt aan mijn tijdrit, maar niet heel veel", citeert In de Leiderstrui Del Toro op zijn persconferentie. 

Del Toro denkt niet tijdverlies op Evenepoel

"Ik droom ervan om na de tijdrit nog altijd aan de leiding te staan. Ik denk er ook niet aan om tijd te verliezen, ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel hoe het zal lopen. De focus verliezen zal deze week belangrijk zijn."

Lees ook... Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE
Del Toro zal dus met vertrouwen aan de tijdrit beginnen. De Mexicaan start als leider wel als laatste, terwijl Remco Evenepoel mocht kiezen. De wereldkampioen gaat als vijfde van start en hoopt zo op minder wind. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

15:30
Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

Evenepoel moet achtervolgen op Del Toro: Bakelants is verheugd

18:30
Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

14:00
Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat

Toch niet de beste crosser? Van der Poel moet nog vrezen voor ploegmaat

21:30
FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

20:30
Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

Cross niet spannend door Van der Poel? Wellens geeft zijn ongezouten mening

19:00
Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

Bruyneel verbaasd over de omgeving en training van Van der Poel: "Stel het je maar eens voor"

15:00
🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

17:30
Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

Mads Pedersen deelt details over valpartij en heeft slecht nieuws over zijn voorjaar

17:00
Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

08:30
Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

Lars van der Haar geeft al iets prijs over zijn nieuwe carrière

16:30
Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties Interview

Van analyses naar Soudal Quick-Step: Vanmarcke getuigt over de vele positieve reacties

13:30
🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

13:00
Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

Van der Poel wijkt af van de meute: "Ik ga er niet mee akkoord"

12:30
'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

'Soudal Quick-Step heeft na zijn knieproblemen weer nieuws over Merlier'

12:05
Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

Plots vraagt andere grote naam zich af of Remco Evenepoel en Oumi groot nieuws hebben

07:30
Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

Wielerwereld in rouw: amper 18-jarige renner overleden na aanrijding met auto op training

11:00
Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

Bij afwezigheid Pogacar toch vuurwerk tussen Evenepoel en UAE? Dit heeft uitdager van Remco te zeggen

10:00
Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

09:00
Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie Naast de fiets

Alle remmen los: Thibau Nys en vriendin Anna Eikendal gaan voor totaalbeleving op skivakantie

08:00
Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

Hij steekt zich weer niet weg: Evenepoel duidt groot wapen aan en spreekt klare taal over concurrentie

15/02
De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

De Cauwer met verstomming geslagen en andere ex-renner neemt het nog meer onder vuur: "Dit is niet netjes"

07:00
Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

Getalenteerde klimmer onthult na confrontatie hoe Evenepoel je kraakt en het verschil maakt

15/02
🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"

15/02
🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

🎥 Arnaud De Lie furieus, deelt beuk uit en haalt uit naar andere renner: "Hij of ik"

15/02
Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step Interview

Niet panikeren over Van der Poel en Pogacar: dit zegt Vanmarcke over de ommezwaai bij Soudal Quick-Step

15/02
Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

Prikkelend genoeg voor de grote namen? Moedige poging om Evenepoel en Van Aert te overtuigen

15/02
Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

Het is een zware mentale test: Pidcock laat hetzelfde geluid horen als Van der Poel

15/02
Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

Hoongelach na uitspraken Roger De Vlaeminck over Van der Poel: "Moeten ze hem niet in bescherming nemen?"

15/02
Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

Rijdt Evenepoel toch de Ronde van Vlaanderen? Lodewyck is klaar en duidelijk

15/02
Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

Beelden zeggen meer dan woorden: Van der Poel zet er zijn tanden in en kondigt alweer nieuwe fase aan

15/02
"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

"Daar trapt Tadej niet in": Wellens onthult wat Pogacar zo goed maakt

15/02
Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

Stevige aderlating voor Pogacar: belangrijke ploegmaat staat lange tijd aan de kant

15/02
Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

Sterke start van Evenepoel in 2026: Lodewyck onthult wat hem verrast heeft

15/02
📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

📷 Lars van der Haar krijgt speciaal cadeau voor zijn twee laatste crossen

15/02
Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

Remco Evenepoel investeert stevig in de jeugd: vader Patrick heeft zijn handen vol

15/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Gerben Kuypers Niels Vandeputte Klaas Lodewyck Demi Vollering Tadej Pogacar Lars Van Der Haar Tim Wellens Johan Bruyneel Bobbie Traksel Bart Wellens Sep Vanmarcke Michael Vanthourenhout Matteo Moschetti Christoph Roodhooft Arnaud De Lie Gianni Vermeersch Biniam Girmay

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved