"Ik denk er niet aan": Del Toro spreekt stevige taal voor tijdrit tegen Evenepoel

In de eerste etappe van de UAE Tour heeft Isaac del Toro meteen zijn visitekaartje afgegeven met een stevige sprint bergop. De Mexicaan pakte zo ook tien seconden bonificatie en al een voorsprong op Remco Evenepoel.

Del Toro wilde meteen toeslaan

"Ik zag een mogelijkheid om ervoor te gaan en wilde de rit niet met spijt afsluiten. Ik zag een renner een gat slaan, dus ik ging ervoor. Het was eigenlijk het plan om de eerste etappe te winnen, dus we moesten als team bij elkaar blijven."

Daar slaagde Del Toro ook in, die zo dinsdag met tien seconden voorsprong mag beginnen aan de tijdrit van 12,2 kilometer. "Ik heb gewerkt aan mijn tijdrit, maar niet heel veel", citeert In de Leiderstrui Del Toro op zijn persconferentie.

Del Toro denkt niet tijdverlies op Evenepoel

"Ik droom ervan om na de tijdrit nog altijd aan de leiding te staan. Ik denk er ook niet aan om tijd te verliezen, ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel hoe het zal lopen. De focus verliezen zal deze week belangrijk zijn."

Del Toro zal dus met vertrouwen aan de tijdrit beginnen. De Mexicaan start als leider wel als laatste, terwijl Remco Evenepoel mocht kiezen. De wereldkampioen gaat als vijfde van start en hoopt zo op minder wind.