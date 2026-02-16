FDJ United-SUEZ heeft bijzonder straffe plannen met Demi Vollering

Demi Vollering is aan het seizoen begonnen met twee ritzeges en de eindzege in de Ronde van Valencia. De Nederlandse heeft wel een aflopend contract bij FDJ United-SUEZ.

Demi Vollering is goed aan 2026 begonnen met drie zeges, de Nederlandse is ook de nummer één op de UCI-ranking. Het is dan ook opvallend dat de Europese kampioene een aflopend contract heeft bij FDJ United-SUEZ.

Vollering tevreden bij FDJ United-SUEZ

Al wil ploegbaas Stephen Delcourt wel graag verder met Vollering. "De situatie met Demi is echt bijzonder, want voor mij is ze veel meer dan alleen een atlete", zegt Delcourt bij Daniel Benson.

Volgens Delcourt krijgt hij goede feedback van de manager van Vollering en van de Nederlandse zelf en is ze heel tevreden bij de Franse ploeg. Delcourt wil ook ver gaan om Vollering aan boord te houden.

FDJ United-SUEZ wil ver gaan om Vollering te overtuigen

"We proberen een speciaal contract voor haar op te stellen, omdat ze een bijzondere renster is, en het gaat niet alleen om het financiële aspect. Het zal iets zijn wat niemand verwacht", stelt Delcourt.



"Het gaat niet alleen om de duur van het contract. Demi is geen doorsnee renster. Als we praten, wil ze het altijd over waarden hebben. Ze heeft een droom en wil de volgende generatie inspireren. Ze heeft veel menselijke waarden die ik deel."