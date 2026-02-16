🎥 Wellens rondt lange solo af, maar bijna liep het mis: "Het was stevig schrikken"

Tim Wellens heeft stevig uitgehaald in de Clasica Jaen. De Belgische kampioen rondde een solo af van meer dan 50 kilometer en pakte zijn eerste zege van het seizoen.

De Clasica Jaen, een Spaanse gravelkoers zoals de Strade Bianche, lag Tim Wellens in het verleden duidelijk al goed. De Belgische kampioen werd in de eerste vier edities tweede, derde, vierde en vorig jaar tiende.

Wellens wint na solo van 54 kilometer

Bij zijn vijfde deelname was het wel prijs voor Wellens. Op 54 kilometer van de streep reed de Belgische kampioen weg van zijn Britse medevluchter Mark Donovan (Pinarello-Q36.5) en begon hij aan een solo.

Wellens nam zo'n anderhalve minuut voorsprong op een achtervolgende groep. Op 16 kilometer van de streep ontsnapte hij nog aan een val toen hij even uit zijn pedaal schoot. Een groepje met Pidcock, Christen en Van Gils nog dichtbij, maar Wellens hield stand en rondde zijn straffe solo af.

Wellens zag zich al op de grond liggen

"Het was duidelijk dat we onze sterke ploeg wilden gebruiken in deze koers. We wilden altijd iemand vooraan hebben, zodat de anderen moesten achtervolgen. Ik viel van ver aan, maar had wel wat moeite om Donovan te lossen."

"Ik kon daarna mijn tempo aanhouden, ook al kwamen ze nog dicht. Maar ik had een heel goed gevoel. Het was wel even schrikken met mijn pedaal, in mijn hoofd lag ik eigenlijk al op de grond. Gelukkig liep het goed af."



